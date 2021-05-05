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Супруга принца Гарри Меган Маркл освоила новую профессию

Супруга принца Гарри Меган Маркл освоила новую профессию
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Жена британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл решила освоить новую профессию и стать писательнице. Неожиданно для своих поклонников она написала детскую книгу, на создание которой ее вдохновили ее муж и сын. 

Герцогиня Сассекаская написала книгу, которая называется "Лавка" и предназначена для детей 3-7 лет. Произведение расскажет об отношениях между отцом и сыном глазами матери. 

""Лавка" началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа. Это стихотворение стало настоящей историей", - говорит о своей книге Меган.

Издательство Penguin Random House описывает произведение, как "трогательно отражающее отношения между родителями и сыновьями, которые развиваются и расширяются". А Меган называют "матерью, женой, феминисткой и активисткой". 

Рассказ герцогини сопроводил акварельными иллюстрациями иллюстратор Кристиан Робинсон.

"Лавка" должна выйти в свет уже 8 июня.

Также Меган Макрл планирует выпустить и аудиоверсию своей книги, которую сама и озвучит.

Ранее, "Телеграф" писал, что супруга принца Гарри Меган Маркл готовиться в скором времени стать мамой во второй раз.

Когда у Меган Маркл и принца Гарри родится второй ребенок: в сети появилась дата

Также, ранее, "Телеграф" писал, как на новость о беременности Меган Маркл отреагировала королевская семья.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 188

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Литература, Принц Гарри, Книга, Королевская семья, Меган Маркл.
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