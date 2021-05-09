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Прельстился золотом: брат Елизаветы II влип в неприятную историю благодаря связям с Путиным

Прельстился золотом: брат Елизаветы II влип в неприятную историю благодаря связям с Путиным
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Фото: kulturologia.ru

78-летний принц Майкл Кентский, который является двоюродным братом королевы Великобритании Елизаветы II, был обвинен в желании использовать свой королевский статус для продажи привилегированного доступа к президенту России Владимиру Путину после тайного журналистского расследования.

3 марта принц встретился через Zoom с одним из своих лучших друзей - маркизом Ридингом, и двумя предполагаемыми инвесторами из Южной Кореи, которые хотели "нанять" принца за 10 000 фунтов стерлингов в день для посредничества в их делах с президентом России, передает ВВС.

В частности, они хотели продать золото, и принц Майкл из своей резиденции в Кенсингтонском дворце принял сделку "очень взволнованно" в обмен на гонорар, позже измененным принцем, в размере 200 000 долларов. Южнокорейские инвесторы, владельцы вымышленной компании House of Headong, оказались журналистами The Sunday Times и Channel 4, которые делают отчет под названием Royals for Hire о предполагаемых отношениях двоюродного брата королевы с Путиным.

Спустя месяц: королевская семья обнародовала свидетельство о смерти принца Филиппа

Друг принца Майкла, маркиз Рединг, позже описал его как "неофициального посла Ее Величества в России".

Отмечается, что журналисты пытались провести ту же операцию с пятью членами королевской семьи, но только Майкл Кентский был согласен на посредничество.

Принц отверг обвинения и заверил, что у него нет никаких особых отношений с Путиным, с которым он не контактировал ни с ним, ни с кем-либо из его окружения с 2003 года.

Это очередной удар для королевы Елизаветы II после смерти своего супруга, принца Филиппа.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Москва, Кремль, Принц Эндрю, Королевская семья, Елизавета II, Майкл Кентский.
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