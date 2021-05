Прельстился золотом: брат Елизаветы II влип в неприятную историю благодаря связям с Путиным

78-летний принц Майкл Кентский, который является двоюродным братом королевы Великобритании Елизаветы II, был обвинен в желании использовать свой королевский статус для продажи привилегированного доступа к президенту России Владимиру Путину после тайного журналистского расследования.

3 марта принц встретился через Zoom с одним из своих лучших друзей - маркизом Ридингом, и двумя предполагаемыми инвесторами из Южной Кореи, которые хотели "нанять" принца за 10 000 фунтов стерлингов в день для посредничества в их делах с президентом России, передает ВВС.

He said he was willing to accept $200,000 from our fake company in return for making the speech. #RoyalForHire

3/ pic.twitter.com/qODD4Wta5e

— Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) May 8, 2021