Что происходит в королевской семье Великобритании? Самые громкие скандалы

1 Репутацию Елизаветы II можно назвать идеальной: ее обожают британцы, сама она не была замешана в скандалах, а, главное, стоит на страже интересов и традиций монархии. И от своих родственников королева требует того же. Но нельзя забывать, что даже те, в чьих жилах течет голубая кровь, по сути, являются обычными людьми. И сколько бы "главная бабушка" ни пыталась сдерживать членов своей семьи, они все же иногда попадают в неприятные ситуации и дают громкие инфоповоды. "Бунт" принца Гарри и Меган Маркл Принц Гарри с Меган Маркл и новорожденным сыном Елизавета II с самого начала была не в восторге от выбора младшего внука: где это видано, чтобы член королевской семьи женился на разведенной американской актрисе-мулатке, которая старше возлюбленного на три года? Однако Гарри был непреклонен, и свадьба все же состоялась. В прошлом году у пары родился сын. А в начале 2020 года супруги неожиданно объявили, что отказываются от королевских обязанностей, хотят стать финансово независимыми и будут жить на две страны - в Великобритании и Канаде. Так называемый мегзит стал самой громкой сенсацией не только начала года, но и, в принципе, за все время последнее время. Конечно, королева была в шоке от такого решения, но была вынуждена принять его. Гораздо больше вопросов вызвали причины подобного решения. Многие склонны винить в этом Меган Маркл, которая, судя по всему, устала от пристального внимания прессы и требования соблюдать королевский протокол, в том числе и посещать все официальные мероприятия.

2 Шальная молодость принца Гарри Впрочем, принц Гарри и раньше не отличался примерным проведением и частенько оказывался в эпицентре скандалов. В свое время королеве приходилось все время оправдываться за выходки рыжего парня, ведь он был не прочь весело провести время, обожал шумные тусовки с алкоголем, нередко вступал в драки с папарацци, попадал на объективы фотокамер в тот момент, когда держал за грудь неизвестную блондинку и даже как-то пришел на одну из вечеринок в костюме нацистского офицера. А однажды неугомонный принц решил с друзьями сыграть на раздевание - на следующее утро снимки обнаженного принца увидел весь мир.

3 Любовный треугольник Диана - Чарльз - Камилла Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы В конце 70-х старший сын королевы принц Чарльз мечтал жениться на давней возлюбленной Камилле Паркер-Боулз. Но, по мнению монаршей семьи, избранница была "неправильной", и наследнику не дали разрешения на свадьбу. В итоге неудавшаяся невеста вскоре вышла замуж, а Чарльз от безысходности сделал предложение 20-летней Диане Спенсер. Могла ли тогда новоиспеченная принцесса, что попадет в настоящую золотую клетку? Но очень скоро стало понятно, что принц никогда не сможет полюбить свою молодую жену: Диана осталась одна со своими переживаниями, а супруг украдкой по ночам звонил той, которую так и не смог забыть. А когда в 1992 году произошел "камиллагейт" (в прессу просочились подробности телефонного разговора Чарльза и Камиллы), Диана решила, что больше молчать не будет. В 1995 году она дала скандальное интервью BBC, после чего состоялся развод. Весь мир искренне жалел Диану, а после ее смерти всенародный гнев обрушился вовсе не на семью Виндзор, а на Камиллу. Долгое время она оставалась "самой ненавидимой женщиной Англии". И даже тогда, когда принц сделал предложение своей избраннице, Елизавета вначале отказалась присутствовать на свадьбе, но позже настояла на том, чтобы церемония была скромной. Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

4 "Примерный" принц Уильям Принц Уильям и Кейт Миддлтон Вам может показаться, что принцу Уильяму - примерному семьянину и отцу троих детей - в этом списке делать нечего. Однако и он успел засветиться в неприятных историях. Одна из них произошла в 2017 году, когда наследник британской короны решил отправиться на отдых с друзьями в Швейцарию. Похоже, принц оторвался по полной, ведь во всех мировых СМИ вскоре появились фотографии, где Уильям заигрывает с молоденькой моделью. Говорят, парочка провела вместе несколько ночей. Но ни виновник скандала, ни его супруга Кейт Миддлтон никак не прокомментировали этот инцидент. Тот самый снимок, на котором видно, как Уильям флиртует с другой девушкой

5 Любвеобильный принц Эндрю Принц Эндрю с бывшей женой Младший сын Елизаветы II тоже не раз давал поводы для недовольства матери. Эндрю, в отличие от Чарльза, все же сумел настоять на своем и женился на девушке не по статусу - специалистке по связям с общественностью. Но через 10 лет принц решил развестись, и снова королева-мать промолчала. Однако когда Эндрю начал встречаться с трижды разведенной актрисой Деми Мур, у которой три взрослых дочери, Елизавета такого позволить не смогла. Видимо, она была настолько зла, что после серьезного разговора с ней любвеобильный принц разорвал отношения с пассией. Однако Эндрю позже обвинили в растлении несовершеннолетних, а одна из "жертв" заявила, что принц долгое время держал ее в секс-рабстве. Но скандал быстро замяли.

6 "Мятежная" принцесса Маргарет Принцесса Маргарет Сестренка Елизаветы II такое прозвище получила не зря. В отличие от королевы, она не была связаны правилами и протоколом, и поэтому могла вести себя, как хочет. Что, впрочем, она и делала. Маргарет обожала шумные вечеринки, пила и курила. Но британцы любили ее, а семья, наоборот, стыдилась. Первая серьезная ссора между сестрами произошла после того, как младшая заявила, что хочет выйти замуж за разведенного мужчину, у которого к тому же есть дети от предыдущего брака. Маргарет разрешения на свадьбу не получила и несколько лет пыталась отстоять свое право выйти замуж по любви. Однако позже девушка все же сдалась. Позже принцесса вышла замуж за подходящего ей по статусу молодого человека, но брак счастья не принес, и принцесса вновь пустилась во все тяжкие. Она развелась с супругом и больше замуж не выходила. Последние годы жизни Маргарет провела в одиночестве и умерла от инсульта.

7 Первая однополая свадьба в королевской семье Ивар Маунбеттен с избранником Казалось бы, Елизавета, которая не могла допустить того, чтобы ее близкие женились и выходили замуж за "неподходящих" людей, и мысли не могла допустить, что-то кто-то из ее родственников осмелится заключить однополый брак. Но такой человек нашелся, и им оказался кузен королевы лорд Ивар Маунтбаттен, который женился/вышел замуж за Джеймса Койла. Впрочем на свадьбу, которая состоялась в 2018 году, наследники престола не приехали, но портрет молодоженов занял свое место в Букингемском дворце. Влюбленные встречались три года, но скрывали свои отношения. Ранее лорд Маунбеттен 16 лет прожил в браке с Пенелопой Томпсон, которая родила ему троих детей. Что интересно, под венец Ивара повела именно бывшая жена. Их наследники тоже присутствовали на свадьбе.

8 Отказавшийся от всего ради любви Эдуард VIII Эдуард VIII и Уоллис Симпсон Оказывается, королева Елизавета II могла бы и не занять английский престол, если бы не ее дядя Эдуард VIII, который отрекся от престола в пользу ее отца ради любви. Роковой женщиной оказалась американка Уоллис Симпсон, которая уже дважды побывала замужем. Причем отношения между королем и его избранницей завязались во время того, когда она еще была связана узами брака со вторым супругом. Однако общество и окружение Эдуарда не дали согласия на то, чтобы английской королевой стала "непонятная" американка. Тогда король пошел на беспрецедентный шаг: впервые в истории Англии в 1936 году монарх добровольно отказался от престола. Спустя год влюбленные поженились, но никто из родственников жениха на свадьбу не приехал. Уоллис и Эдуард прожили вместе до самой смерти бывшего короля в 1972 году.