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Вот это поворот: Меган Маркл и принц Гарри хотят выйти из королевской семьи

Вот это поворот: Меган Маркл и принц Гарри хотят выйти из королевской семьи
22:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские потрясли мир неожиданной новостью – они станут полностью независимыми гражданами Великобритании.

Новость о "де-факто" отстранении от королевских обязанностей появилась на странице герцогов Сассекских в инстаграме. Вместе с этим, эта информация появилась на их новом официальном сайте.

Полный текст заявления Меган Маркл и принца Гарри:

"После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву.

Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми внести эту корректировку. Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями. Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующем этапе, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями этого увлекательного следующего шага, поскольку мы продолжаем сотрудничать с Ее Величеством королевой, принцем Уэльским, герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами. До тех пор, пожалуйста, примите нашу глубокую признательность за вашу постоянную поддержку".

 
 
 
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“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Из заявления представителей британской монархии можно сделать следующие выводы:

  • герцоги Сассекские планируют полностью отделиться от королевской семьи и не зависеть от протокола, впрочем, будут продолжать посещать организации, патронами которых они являются;

  • работать на себя, а не жить на налоги граждан Великобритании;

  • жить на две страны – Великобританию и Северную Америку (вероятно, и Канаду);

  • запустить собственную благотворительную организацию, где их официальный сайт, вероятно, стал одним из первых шагов к ее запуску.

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Относительно отказа своих титулов или других регалий – в заявлении не сообщается.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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