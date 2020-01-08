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Без Меган и Гарри: почему герцоги Сассекские продолжают игнорировать день рождения Кейт Миддлтон

Без Меган и Гарри: почему герцоги Сассекские продолжают игнорировать день рождения Кейт Миддлтон
14:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В четверг, 9 января, герцогиня Кембриджская отмечает свой 38-й год рождения.

Кейт Миддлтон уже успела собрать ближайших в своем загородном доме в Анмер-Холле. Среди гостей праздника не заметили Меган Маркл и принца Гарри, которые второй год подряд игнорируют королевскую вечеринку.

На днях, 5 января, герцоги Кембриджские появились на традиционной утренней службе в церкви святой Марии Магдалины. Супруги присоединились к королеве Елизавете II и родителям герцогини. Как сообщает издание People, первое появление Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождественских праздников было приурочено к вечеринке ко дню рождения герцогини.

После воскресной службы в Сандрингеме Кейт Миддлтон собрала гостей в своем поместье в Анмер-Холле. Среди гостей праздника были королева Елизавета II, родители Кейт Кароль и Майкл Миддлтоны, близкий друг принца Уильяма Том ван Страубензи с невестой, которая преподает в престижной школе Thomas's Battersea в Лондоне, где учатся Шарлотта и Джордж.

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В прошлом году, герцогиня Кембриджская также устроила две вечеринки, посвященные ее дню рождения. Однако тогда ни на одном из празднований не присутствовали Меган Маркл и принц Гарри, которые и на этот раз проигнорировали королевское празднование. В то время, когда семья собралась в загородном имении, герцоги Сассекские до сих пор находились в Канаде, куда отправились на рождественские праздники.

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Принц Уильям, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, День рождения, Королевская семья, 9 января, Герцоги Кембриджские, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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