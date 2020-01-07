И всегда с улыбкой: первый выход Меган Маркл в этом году (Фото)

Во вторник, 7 января, Меган Маркл и принц Гарри совершили свой первый публичный выход. Королевская чета посетила Canada House – дипломатическое представительство Канады в Соединенном Королевстве.
Для выхода стилисты подготовили для герцогини Сассекской изысканный образ в нюдово-коричневых оттенках.
Меган Маркл была одета в классическое пальто цвета "кэмел", под которое примеряла водолазку и сатиновую юбку длины миди из коллекции демократичного бренда Massimo Dutti, цена которой составляет около 90 фунтов стерлингов.
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Завершали "аутфит" Маркл замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке терракотового оттенка, натуральный макияж с акцентом на глазах и объемная укладка распущенных волос.