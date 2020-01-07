И всегда с улыбкой: первый выход Меган Маркл в этом году (Фото)

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл и принц Гарри вернулись из 6-недельного канадского отпуска, во время которого они отметили Новый год и Рождество с мамой герцогини Сассекской.

Во вторник, 7 января, Меган Маркл и принц Гарри совершили свой первый публичный выход. Королевская чета посетила Canada House – дипломатическое представительство Канады в Соединенном Королевстве.

Для выхода стилисты подготовили для герцогини Сассекской изысканный образ в нюдово-коричневых оттенках.

Меган Маркл была одета в классическое пальто цвета "кэмел", под которое примеряла водолазку и сатиновую юбку длины миди из коллекции демократичного бренда Massimo Dutti, цена которой составляет около 90 фунтов стерлингов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan Markle (@meghan_update) 7 Янв 2020 в 9:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan Markle (@meghan_update) 7 Янв 2020 в 8:14 PST

Завершали "аутфит" Маркл замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке терракотового оттенка, натуральный макияж с акцентом на глазах и объемная укладка распущенных волос.