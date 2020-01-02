Было очень жарко: Кейт Миддлтон допустила небольшой модный промах (Фото)

Новости шоу бизнеса:За 37-летней Кейт Миддлтон плотно закрепилось звание иконы стиля.

Каждый выход герцогини - это безупречно подобранные наряды, которые хотят заполучить модницы со всего мира.

Тем не менее у супруги принца Уильяма все же случаются промахи.

На традиционной рождественской службе в Сандрингеме герцогиня Кембриджская появилась в пальто Catherine Walker и выглядела идеально, но, как оказалось, сама была недовольна своим выбором. В разговоре с поклонницей Кейт призналась, что оделась не по погоде.

"Она поговорила с моей дочерью о вещах и о том, как ей жарко и что ей не следовало надевать это пальто", - поделилась мать 19-летней Рэйчел Энвил. Женщина отметила, что Миддлтон беседовала с ее дочерью как с подругой, и восхитилась ее искренностью.

"Они (королевская семья) очень просты в общении с публикой", — заявила миссис Энвил.