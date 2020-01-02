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Иванка Трамп встретила 2020 год в эффектном атласном платье (Фото, Видео)

Иванка Трамп встретила 2020 год в эффектном атласном платье (Фото, Видео)
15:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На праздничную вечеринку она пришла в роскошном красном платье с массивными рукавами.

Знаменитая американская модница и политик Иванка Трамп отметила Новый год с родственниками и друзьями. 

Дональд и Мелания Трамп начали своеобразную традицию: на Новый год они покидают Белый дом, чтобы весело провести уик-энд в загородном гольф-клубе Флориды Мар-а-Лаго.

На праздничную вечеринку глава государства и первая леди приглашают ближайших друзей, американских политиков и бизнесменов, и, конечно же, родственников. Поэтому Иванка Трамп не пропустила праздники. 

 
 
 
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Happy New Year! Wishing everyone peace, love and joy in 2020!

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

На мероприятие она пришла в роскошном красном платье из атласа. Наряд выглядел по-особенному празднично благодаря дорогой ткани и необычному крою. Рукава платья напоминали кейп, из-под которого виднелись хрупкие руки Иванки Трамп. Образ политик дополнила туфлями-лодочками, элегантной прической и макияжем. 

 
 
 
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#NEW Ivanka, Jared, & their children seen arriving at the New Year’s Eve Mar-A-Lago party. Video credit to @toriaaronoff (December 31, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

Мелания Трамп продемонстрировала изысканный новогодний наряд (Фото)

Сопровождали Иванку Трамп и ее муж Джаред Кушнер, и трое детей – Арабелла, Джозеф и Теодор, что видно на ролике, который попал в сети.

А вот хозяйка курортного комплекса Мелания Трамп на Новый год выбрала роскошное сверкающее платье от Givenchy. Эффектный наряд первой леди покорил всех гостей элегантностью, а сама знаменитая американка была в центре внимания на протяжении всей вечеринки.

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Знаменитости, Иванка Трамп, 2020 год, Новогодние наряды, Новый 2020 год, Как встретили 2020 год.
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