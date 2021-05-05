Спустя месяц: королевская семья обнародовала свидетельство о смерти принца Филиппа

9 апреля 2021 года весь мир был ошарашен новостью о кончине мужа королевы Великобритании Елизаветы II - принца Филиппа, церемония прощания с которым состоялась 17 апреля в Виндзорском замке.

И вот спустя месяц после его смерти, глава королевской медицинской службы сэр Хью Томас обнародовал официальное свидетельство о смерти герцога Эдинбургского. Об этом сообщает The Telegraph.

Официальное свидетельство о смерти супруга королевы говорит, что причиной его кончины является – старость. А так, как принц был старше 80 лет, и за ним ухаживал один и тот же врач на протяжении многих лет, то эта причина и является официальной.

Напомним, что незадолго до своей смерти принц Филипп перенес операцию на сердце. Позже 99-летний герцог Эдинбургский вернулся домой после самой длительной госпитализации, которая была у принца при жизни.