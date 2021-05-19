Королева Елизавета II в двенадцатый раз станет прабабушкой: стало известно о беременности принцессы Беатрис

Королева Великобритании Елизавета II счастливая обладательница уже 10-ти правнуков. Однако ее внуки не перестают прибавлять ей "богатства".
Летом 2021 года на свет должен появится второй ребенок Меган Маркл и принца Гарри. Пара ждет девочку. А 19 мая стало известно, что своего первенца ждет еще одна королевская пара - принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли Моцци.
"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года у них появится ребенок" - говорится в сообщении королевского дворца в Инстаграме.
Пол малыша пока неизвестен.
Также, в публикации добавили, что королева и вся королевская семья очень рады этой новости.
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Ранее, "Телеграф" писал, что 9 февраля принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк стали родителями первенца. У пары родился мальчик, которого нарекли Августом Филиппом Хоуком.