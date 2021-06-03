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Возле дома Меган Маркл и принца Гарри обнаружили человеческие кости

Возле дома Меган Маркл и принца Гарри обнаружили человеческие кости
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Недалеко от дома Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии были найдены человеческие останки, которым примерно 10 тысяч лет. 

Во время ландшафтных работ, работники раскапывали землю для посадки деревьев и кустов и наткнулись на человеческие кости. Они сразу вызвали полицию, а те прислали  судебного антрополога для идентифицированная останков. 

Оказалось, что найденные кости принадлежат представителю племени чумаши, которые проживавший на юге штата Калифорния примерно 10 тысяч лет. 

Сообщается, что полиция ведет переговоры с местной комиссией коренных американцев, чтобы обсудить, что делать, если будет подтверждено, что кости принадлежат коренному жителю, сообщает Page Six.

Ранее, "Телеграф" писал, что Меган Маркл боится, что не сможет использовать титул "герцогини" из-за разборок принца Гарри с королевской семьей.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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