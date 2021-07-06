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Просто решил хайпануть: украинцы не поверили в искренность каминг-аута Melovin’а

Просто решил хайпануть: украинцы не поверили в искренность каминг-аута Melovin’а
Обновлено 09:03 Сегодня Телеграф фото: 24 Канал

Украинский певец Melovin в понедельник, 5 июля, во время выступления на  Atlas Weekend совершил официальный каминг-аут, поцеловавшись сначала с девушкой, а потом – и с парнем прямо на сцене.

Момент поцелуя, который был вырезан из трансляции, опубликовал певец на своей странице в Instagram.

"Неужели борьба за свои права и свободы должна быть под цензурой? Если нет, то я, безусловно, поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины", – заявил Melovin.

 
 
 
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Публикация от MÉLOVIN

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 291

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Видео, Выступления, Atlas Weekend, MELOVIN.
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