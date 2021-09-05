Укр

Стали известны имена танцоров шоу "Танцы со звездами 2021": в сети обсуждают возможные пары

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
66
Танцы со звездами 2021 Новость обновлена 05 сентября 2021, 11:54
Танцы со звездами 2021

Новый сезон "Танцев со звездами" будет удивлять новыми лицами.

Премьера нового танцевального сезона популярного шоу "Танці з зірками 2021" , который пройдет под девизом "Танцуй сердцем", стартует 5 сентября. Уже известен полный звездный состав участников и "тайной" оставались лишь танцоры, которые будут учить украинских звезд.

В день премьеры организаторы шоу на странице проекта в Инстаграм опубликовали список имен всех танцоров, которые будут принимать участие в новом сезоне. Отметим, что среди них есть, как новые лица, так и "ветераны" главного паркета страны.

Мужской состав танцоров:

  • Дмитрий Дигусар
  • Макс Леонов
  • Антон Нестерко
  • Денис Самсон
  • Юрий Мешков
  • Алексей Базела

Женский состав:

  • Яна Цибульськая
  • Даниелла Преап
  • Катерина Тришина
  • Роксоляна Маланчук
  • Анна Карелина
  • Лиза Русина
  • Маша Колосова
  • Алина Ли

Кто с кем будет состоять в паре, пока неизвестно. Все карты будут открыты во время первого прямого эфира — 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1.

Однако это не мешает зрителям в комментариях высказывать свои предположения по поводу возможных танцевальных пар.

Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021
Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021
Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021
Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021
Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021
Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021
Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021
Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021

Ранее, "Телеграф" писал, что главный хореограф шоу Алена Шоптенко рассказала, как проходил масштабный кастинг танцоров для сезона.

Украинские паралимпийцы в аэропорту "Борисполь"
Спорт
Украинских паралимпийцев в "Борисполе" встретили как героев: эксклюзивные фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы в аэропорту "Борисполь"
Украинских паралимпийцев в "Борисполе" встретили как героев: эксклюзивные фото
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
США заинтересованы в помощи Украине после провала в Афганистане, но Путину это сильно не понравится
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине 5 сентября
В Украине стремительно растет количество госпитализированных с коронавирусом: статистика за сутки
Дата публикации
Категория
Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ захотел заехать в Москву на танке: росСМИ уже кипят (видео)
Дата публикации
Категория
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности