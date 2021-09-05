Стали известны имена танцоров шоу "Танцы со звездами 2021": в сети обсуждают возможные пары

Новый сезон "Танцев со звездами" будет удивлять новыми лицами.

Премьера нового танцевального сезона популярного шоу "Танці з зірками 2021" , который пройдет под девизом "Танцуй сердцем", стартует 5 сентября. Уже известен полный звездный состав участников и "тайной" оставались лишь танцоры, которые будут учить украинских звезд.

В день премьеры организаторы шоу на странице проекта в Инстаграм опубликовали список имен всех танцоров, которые будут принимать участие в новом сезоне. Отметим, что среди них есть, как новые лица, так и "ветераны" главного паркета страны.

Мужской состав танцоров:

Дмитрий Дигусар

Макс Леонов

Антон Нестерко

Денис Самсон

Юрий Мешков

Алексей Базела

Женский состав:

Яна Цибульськая

Даниелла Преап

Катерина Тришина

Роксоляна Маланчук

Анна Карелина

Лиза Русина

Маша Колосова

Алина Ли

Кто с кем будет состоять в паре, пока неизвестно. Все карты будут открыты во время первого прямого эфира — 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1.

Однако это не мешает зрителям в комментариях высказывать свои предположения по поводу возможных танцевальных пар.

Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021

Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021

Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021

Предположения сети о парах на Танцах со звездами 2021

Ранее, "Телеграф" писал, что главный хореограф шоу Алена Шоптенко рассказала, как проходил масштабный кастинг танцоров для сезона.