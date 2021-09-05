Стали известны имена танцоров шоу "Танцы со звездами 2021": в сети обсуждают возможные пары
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Новый сезон "Танцев со звездами" будет удивлять новыми лицами.
Премьера нового танцевального сезона популярного шоу "Танці з зірками 2021" , который пройдет под девизом "Танцуй сердцем", стартует 5 сентября. Уже известен полный звездный состав участников и "тайной" оставались лишь танцоры, которые будут учить украинских звезд.
В день премьеры организаторы шоу на странице проекта в Инстаграм опубликовали список имен всех танцоров, которые будут принимать участие в новом сезоне. Отметим, что среди них есть, как новые лица, так и "ветераны" главного паркета страны.
Мужской состав танцоров:
- Дмитрий Дигусар
- Макс Леонов
- Антон Нестерко
- Денис Самсон
- Юрий Мешков
- Алексей Базела
Женский состав:
- Яна Цибульськая
- Даниелла Преап
- Катерина Тришина
- Роксоляна Маланчук
- Анна Карелина
- Лиза Русина
- Маша Колосова
- Алина Ли
Кто с кем будет состоять в паре, пока неизвестно. Все карты будут открыты во время первого прямого эфира — 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1.
Однако это не мешает зрителям в комментариях высказывать свои предположения по поводу возможных танцевальных пар.
Ранее, "Телеграф" писал, что главный хореограф шоу Алена Шоптенко рассказала, как проходил масштабный кастинг танцоров для сезона.
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