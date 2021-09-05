Стали відомі імена танцюристів шоу "Танці з зірками 2021": в мережі обговорюють можливі пари

Новий сезон "Танців з зірками" дивуватиме новими обличчями.

Прем’єра нового танцювального сезону популярного шоу "Танці з зірками 2021", який пройде під девізом "Танцюй серцем", стартує 5 вересня. Вже відомий повний зоряний склад учасників і "таємницею" залишалися лише танцюристи, які навчатимуть українських зірок.

У день прем’єри організатори шоу на сторінці проєкту в Інстаграм опублікували список імен всіх танцюристів, які братимуть участь в новому сезоні. Відзначимо, що серед них є, як нові особистості, так і "ветерани" головного паркету країни.

Чоловічий склад танцюристів:

Дмитро Дігусар

Макс Леонов

Антон Нестерко

Денис Самсон

Юрій Мєшков

Олексій Базель

Жіночий склад:

Яна Цибульська

Даніелла Преап

Катерина Трішина

Роксоляна Маланчук

Анна Кареліна

Ліза Русина

Маша Колосова

Аліна Лі

Хто з ким буде танцювати в парі, поки невідомо. Всі карти будуть відкриті під час першого прямого ефіру — 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1 + 1.

Однак це не заважає глядачам в коментарях висловлювати свої припущення з приводу можливих танцювальних пар.

Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021

Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021

Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021

Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021

Раніше, "Телеграф" писав, що головний хореограф шоу Олена Шоптенко розповіла, як проходив масштабний кастинг танцюристів для сезону.