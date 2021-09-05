Рус

Стали відомі імена танцюристів шоу "Танці з зірками 2021": в мережі обговорюють можливі пари

Дата публікації
Читать на русском
Автор
65
Танці з зірками 2021 Новина оновлена 05 вересня 2021, 11:54
Танці з зірками 2021

Новий сезон "Танців з зірками" дивуватиме новими обличчями.

Прем’єра нового танцювального сезону популярного шоу "Танці з зірками 2021", який пройде під девізом "Танцюй серцем", стартує 5 вересня. Вже відомий повний зоряний склад учасників і "таємницею" залишалися лише танцюристи, які навчатимуть українських зірок.

У день прем’єри організатори шоу на сторінці проєкту в Інстаграм опублікували список імен всіх танцюристів, які братимуть участь в новому сезоні. Відзначимо, що серед них є, як нові особистості, так і "ветерани" головного паркету країни.

Чоловічий склад танцюристів:

  • Дмитро Дігусар
  • Макс Леонов
  • Антон Нестерко
  • Денис Самсон
  • Юрій Мєшков
  • Олексій Базель

Жіночий склад:

  • Яна Цибульська
  • Даніелла Преап
  • Катерина Трішина
  • Роксоляна Маланчук
  • Анна Кареліна
  • Ліза Русина
  • Маша Колосова
  • Аліна Лі

Хто з ким буде танцювати в парі, поки невідомо. Всі карти будуть відкриті під час першого прямого ефіру — 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1 + 1.

Однак це не заважає глядачам в коментарях висловлювати свої припущення з приводу можливих танцювальних пар.

Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021
Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021
Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021
Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021
Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021
Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021
Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021
Припущення мережі про пари на Танцях із зірками 2021

Раніше, "Телеграф" писав, що головний хореограф шоу Олена Шоптенко розповіла, як проходив масштабний кастинг танцюристів для сезону.

Українські паралімпійці в аеропорту "Бориспіль"
Спорт
Українських паралімпійців в "Борисполі" зустріли як героїв: ексклюзивні фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці в аеропорту "Бориспіль"
Українських паралімпійців в "Борисполі" зустріли як героїв: ексклюзивні фото
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
США зацікавлені в допомозі Україні після провалу в Афганістані, але Путіну це сильно не сподобається
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні 5 вересня
В Україні стрімко зростає кількість госпіталізованих з коронавірусом: статистика за добу
Дата публікації
Категорія
Костел Святого Миколая в Києві
Уже 18 млн грн зібрали українські бізнесмени на реставрацію згорілого костьолу в Києві
Дата публікації
Категорія
Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ захотів заїхати в Москву на танку: росЗМІ вже киплять (відео)