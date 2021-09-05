Стали відомі імена танцюристів шоу "Танці з зірками 2021": в мережі обговорюють можливі пари
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Новий сезон "Танців з зірками" дивуватиме новими обличчями.
Прем’єра нового танцювального сезону популярного шоу "Танці з зірками 2021", який пройде під девізом "Танцюй серцем", стартує 5 вересня. Вже відомий повний зоряний склад учасників і "таємницею" залишалися лише танцюристи, які навчатимуть українських зірок.
У день прем’єри організатори шоу на сторінці проєкту в Інстаграм опублікували список імен всіх танцюристів, які братимуть участь в новому сезоні. Відзначимо, що серед них є, як нові особистості, так і "ветерани" головного паркету країни.
Чоловічий склад танцюристів:
- Дмитро Дігусар
- Макс Леонов
- Антон Нестерко
- Денис Самсон
- Юрій Мєшков
- Олексій Базель
Жіночий склад:
- Яна Цибульська
- Даніелла Преап
- Катерина Трішина
- Роксоляна Маланчук
- Анна Кареліна
- Ліза Русина
- Маша Колосова
- Аліна Лі
Хто з ким буде танцювати в парі, поки невідомо. Всі карти будуть відкриті під час першого прямого ефіру — 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1 + 1.
Однак це не заважає глядачам в коментарях висловлювати свої припущення з приводу можливих танцювальних пар.
Раніше, "Телеграф" писав, що головний хореограф шоу Олена Шоптенко розповіла, як проходив масштабний кастинг танцюристів для сезону.
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