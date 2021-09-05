Стали відомі пари учасників на проект "Танці з зірками"

Відбулася прем’єра нового танцювального сезону шоу "Танці з зірками 2021".

Новий сезон популярного танцювального шоу " Танці з зірками 2021" стартував 5 вересня на телеканалі "1 + 1". Під девізом "Танцюй серцем" на головний паркет країни зважилися вийти 14 українських знаменитостей, які будуть боротися за головний приз в шоу.

Відкриття нового сезону "Танців з зірками"

Організатори до останнього тягнули інтригу і не оголошували танцюристів, які стануть в пару до зіркових учасників. І лише за пару годин до прем’єри опублікували список імен хореографів, яких відібрали для нового сезону.

Разом з прем’єрою першого випуску нарешті стало відомо, з ким же в парі станцюють українські селебріті. Отже, пари розділилися так:

Джамала і Антон Нестерко

Олег Фагот Михайлюта та Катерина Трішина

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков

Олексій Суровцев і Маша Колосова

Анастасія Оруджова і Денис Самсон

Іван Люленов і Яна Цибульська

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

Дмитро Каднай і Аліна Лі

Євгенія Власова і Макс Леонов

Ольга Харлан та Дмитро Дігусар

Артур Логай і Анна Кареліна

Lida Lee і Олексій Базель

MÉLOVIN і Ліза Русина

Станіслав Горуна і Даніелла Преап

Нагадаємо, що оцінювати зіркових учасників будуть прима-балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма та україно-американський чемпіон світу з латинським танцям Макс Чмерковський.

Раніше, "Телеграф" писав, що український співак Melovin в черговий раз епатував мережу своїм вбранням. На презентацію нового сезону шоу "Танці з зірками" артист надів довгу чорну спідницю з розрізом і жакет зі стразами.