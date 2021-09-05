Стали відомі пари учасників на проект "Танці з зірками"
- Автор
- 48
Відбулася прем’єра нового танцювального сезону шоу "Танці з зірками 2021".
Новий сезон популярного танцювального шоу " Танці з зірками 2021" стартував 5 вересня на телеканалі "1 + 1". Під девізом "Танцюй серцем" на головний паркет країни зважилися вийти 14 українських знаменитостей, які будуть боротися за головний приз в шоу.
Організатори до останнього тягнули інтригу і не оголошували танцюристів, які стануть в пару до зіркових учасників. І лише за пару годин до прем’єри опублікували список імен хореографів, яких відібрали для нового сезону.
Разом з прем’єрою першого випуску нарешті стало відомо, з ким же в парі станцюють українські селебріті. Отже, пари розділилися так:
- Джамала і Антон Нестерко
- Олег Фагот Михайлюта та Катерина Трішина
- Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
- Олексій Суровцев і Маша Колосова
- Анастасія Оруджова і Денис Самсон
- Іван Люленов і Яна Цибульська
- Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук
- Дмитро Каднай і Аліна Лі
- Євгенія Власова і Макс Леонов
- Ольга Харлан та Дмитро Дігусар
- Артур Логай і Анна Кареліна
- Lida Lee і Олексій Базель
- MÉLOVIN і Ліза Русина
- Станіслав Горуна і Даніелла Преап
Нагадаємо, що оцінювати зіркових учасників будуть прима-балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма та україно-американський чемпіон світу з латинським танцям Макс Чмерковський.
Раніше, "Телеграф" писав, що український співак Melovin в черговий раз епатував мережу своїм вбранням. На презентацію нового сезону шоу "Танці з зірками" артист надів довгу чорну спідницю з розрізом і жакет зі стразами.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-