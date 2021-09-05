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Стали відомі пари учасників на проект "Танці з зірками"

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Танці з зірками 2021 Новина оновлена 05 вересня 2021, 21:09
Танці з зірками 2021

Відбулася прем’єра нового танцювального сезону шоу "Танці з зірками 2021".

Новий сезон популярного танцювального шоу " Танці з зірками 2021" стартував 5 вересня на телеканалі "1 + 1". Під девізом "Танцюй серцем" на головний паркет країни зважилися вийти 14 українських знаменитостей, які будуть боротися за головний приз в шоу.

Відкриття нового сезону "Танців з зірками"
Відкриття нового сезону "Танців з зірками"

Організатори до останнього тягнули інтригу і не оголошували танцюристів, які стануть в пару до зіркових учасників. І лише за пару годин до прем’єри опублікували список імен хореографів, яких відібрали для нового сезону.

Разом з прем’єрою першого випуску нарешті стало відомо, з ким же в парі станцюють українські селебріті. Отже, пари розділилися так:

  • Джамала і Антон Нестерко
  • Олег Фагот Михайлюта та Катерина Трішина
  • Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
  • Олексій Суровцев і Маша Колосова
  • Анастасія Оруджова і Денис Самсон
  • Іван Люленов і Яна Цибульська
  • Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук
  • Дмитро Каднай і Аліна Лі
  • Євгенія Власова і Макс Леонов
  • Ольга Харлан та Дмитро Дігусар
  • Артур Логай і Анна Кареліна
  • Lida Lee і Олексій Базель
  • MÉLOVIN і Ліза Русина
  • Станіслав Горуна і Даніелла Преап

Нагадаємо, що оцінювати зіркових учасників будуть прима-балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма та україно-американський чемпіон світу з латинським танцям Макс Чмерковський.

Раніше, "Телеграф" писав, що український співак Melovin в черговий раз епатував мережу своїм вбранням. На презентацію нового сезону шоу "Танці з зірками" артист надів довгу чорну спідницю з розрізом і жакет зі стразами.

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