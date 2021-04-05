Сериал "Папик" 2 сезон: где и когда смотреть 9-10 серии

Украинский сериал "Папик 2" производства студии "Квартал 95" стартовал на телеканале "1+1" в понедельник, 29 марта.
В комедийной картине главные роли сыграли известные украинские актеры Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая, которая ранее поделилась фото со съемок второго сезона сериала.
По сюжету бывший актер, пенсионер Александр Меркулов, у которого все в жизни пошло наперекосяк, знакомится с очаровательной девушкой по имени Лиза, принимающего Александра за миллионера. Пара ввязывается в авантюры, которые позже выходят им боком.
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Съемки второго сезона сериала "Папик" начались летом прошлого года. Режиссером проекта стал Андрей Яковлев ("Сваты", "Родственнички").
Смотрите на этой неделе новые выпуски: 9 и 10 серии зрители увидят на телеканале "1+1" в 20:45 по Киеву. Не пропустите!
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Ранее известная украинская актриса Дарья Петрожицкая призналась, что у нее случился выкидыш на третьем месяце беременности.