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Украинцам приоткрыли закулисье съемок сериала "Папик 2" (фото и видео)

Украинцам приоткрыли закулисье съемок сериала "Папик 2" (фото и видео)
13:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Съемки нового сезона украинского сериала «Папик» в самом разгаре. В сети появляется все больше и больше снимков со съемочной площадки.

Исполнительница главной роли Дарья Петрожицкая также часто делится кадрами со съемок на своей странице в Инстаграм – в ленте и в сторис. Совсем недавно. Девушка показала трогательные кадры со Станиславом Бокланом.

8 ноября на ее странице появился новый снимок - Дарья запечатлена с ее коллегой Станиславом Бокланом. Актрет предстал в образе главного героя, а Петрожицкая позировала в джинсах и трендовом пальто с ярким принтом.

 
 
 
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Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya)

 
 
 
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Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya)

Фотограф Ксения Твердохлиб тоже уже не раз показывала кадры, в особенности снимки главной героини, со съемок.

 
 
 
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Публикация от Ксюша Твердохлеб (@tverdohleb_k)

На официальной страничке сериала в Инстаграм и на фан-страничках героев постоянно появляются новые снимки, сделанные во время съемочного процесса.

 
 
 
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Публикация от Станислав Владимирович Боклан (@boklan_my_soul)

 
 
 
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Публикация от Серіал "Папік" (@papikserial_official)

 
 
 
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Публикация от Серіал "Папік" (@papikserial_official)

Также, фотографиями и видео делятся и фанаты сериала, которым посчастливилось попасть на площадку, где снимают проект.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Котляр (@kotliar011)

 
 
 
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Публикация от Tima Vinnik (@tim.vinnik)

Напомним, что Дарья Петрожицкая принимала участие в «Танцах со звездами», которое добровольно покинула, как раз из-за съемок в сериале. Девушка сообщила, что очень устала, и больше не может больше разрываться между съемками и репетициями.

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Все по теме:

Кино, Съемки, Папик, Дарья Петрожицкая, Стас Боклан.

Автор:

Телеграф
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