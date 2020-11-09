Украинцам приоткрыли закулисье съемок сериала "Папик 2" (фото и видео)

Съемки нового сезона украинского сериала «Папик» в самом разгаре. В сети появляется все больше и больше снимков со съемочной площадки.

Исполнительница главной роли Дарья Петрожицкая также часто делится кадрами со съемок на своей странице в Инстаграм – в ленте и в сторис. Совсем недавно. Девушка показала трогательные кадры со Станиславом Бокланом.

8 ноября на ее странице появился новый снимок - Дарья запечатлена с ее коллегой Станиславом Бокланом. Актрет предстал в образе главного героя, а Петрожицкая позировала в джинсах и трендовом пальто с ярким принтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya) 8 Ноя 2020 в 4:28 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya) 28 Окт 2020 в 8:50 PDT

Фотограф Ксения Твердохлиб тоже уже не раз показывала кадры, в особенности снимки главной героини, со съемок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксюша Твердохлеб (@tverdohleb_k) 2 Ноя 2020 в 1:48 PST

На официальной страничке сериала в Инстаграм и на фан-страничках героев постоянно появляются новые снимки, сделанные во время съемочного процесса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Станислав Владимирович Боклан (@boklan_my_soul) 25 Окт 2020 в 11:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серіал "Папік" (@papikserial_official) 19 Окт 2020 в 3:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серіал "Папік" (@papikserial_official) 12 Окт 2020 в 6:17 PDT

Также, фотографиями и видео делятся и фанаты сериала, которым посчастливилось попасть на площадку, где снимают проект.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Котляр (@kotliar011) 12 Окт 2020 в 7:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tima Vinnik (@tim.vinnik) 30 Окт 2020 в 4:01 PDT

Напомним, что Дарья Петрожицкая принимала участие в «Танцах со звездами», которое добровольно покинула, как раз из-за съемок в сериале. Девушка сообщила, что очень устала, и больше не может больше разрываться между съемками и репетициями.