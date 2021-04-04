Скачать
Воскресенье, 04.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
Подкуп против админресурса? Что показали скандальные выборы на 87 округе и почему это еще не конец
Зеленский уже в Катаре: советник Ермака раскрыл первые детали визита
Зеленский уже в Катаре: советник Ермака раскрыл первые детали визита
Давно не слышали о фосфорных бомбах: боевики "ДНР" объявили о прибытии на Донбасс партии боеприпасов
Давно не слышали о фосфорных бомбах: боевики "ДНР" объявили о прибытии на Донбасс партии боеприпасов

"Сила грома" и "Без жалости": новые фильмы, которые выйдут в апреле (видео)

"Сила грома" и "Без жалости": новые фильмы, которые выйдут в апреле (видео)
16:39 Сегодня Телеграф

Киноиндустрия хоть и пострадала с начала пандемии, но старается не расстраивать кинолюбителей со всего мира. Пока украинцы настраиваются на новый локдаун и необходимость вновь проводить свое свободное время в четырех стенах, "Телеграф" подготовил список фильмов, которые выйдут в апреле в 2021 году.

Запасайтесь попкорном и знакомьтесь с киноновинками этого месяца.

Мадам Клод (Madame Claude)

Мадам Клод - владелица популярного борделя в Париже в конце 1960-х годов, которая обладает знаниями, дающие ей невероятную власть и влияние на французов, политиков и деятелей преступного мира. Но окажется ли ее империя под угрозой со стороны богатой молодой женщины с хорошими связями? Это вы можете узнать уже сейчас, ведь мировая премьера фильма состоялась 2 апреля Netflix.

Главную роль сыграла французская актриса Кароль Роше.

Бетонный ковбой (Concrete Cowboy)

Фильм является американской драмой, основанный на романе Ghetto Cowboy писателя Грега Нери. "Бетонный ковбой" рассказывает о 15-летнем мальчике из Детройта, которого отправляют жить со своим отчужденным отцом в Филадельфию, где он узнает о местных городских ковбоях. Фильм вышел на Netflix также 2 апреля.

Замену Дэдшота в новом "Отряде самоубийц" показали во всей красе (видео)

В фильме снимались Идрис Эльба, Калеб Маклафлин, Джаррел Джером, Байрон Бауэрс, Лоррейн Туссен и Клиффорд Смит.

Поколение Вояджер (Voyagers)

Новый американский научно-фантастический фильм. Действие киноленты происходит в будущем, и в нем рассказывается о 30 юношах и девушках, которые отправляются в глубокий космос с миссией в поисках нового дома. Фильм будет выпущен 9 апреля компанией Lionsgate.

В фильме снимались Тай Шеридан, Лили-Роуз Депп, Фионн Уайтхед, Колин Фаррелл, Шанта Адамс, Исаак Хемпстед Райт, Арчи Рено, Арчи Мадекве и Квинтесса Суинделл.

На Земле (In the Earth)

Новый фильм ужасов 2021 года. Пока мир ищет лекарство от разрушительного вируса, ученый и скаут отправляются глубоко в лес. Ночью их путь превращается в ужасающее путешествие через сердце тьмы, лес буквально оживает вокруг них. Премьера фильма компании Neon запланирована на 16 апреля.

В ролях: Джоэл Фрай, Рис Шерсмит, Хейли Сквайрс, Эллора Торчия, Джон Холлингворт и Марк Монеро.

Сила грома (Thunder Force)

Предстоящий американский комедийный фильм о супергероях. В мире, терроризируемом суперзлодеями, одна женщина разработала процесс наделения сверхспособностей обычным людям. Но когда ученая Эмили Стэнтон случайно наделяет свою отчужденную лучшую подругу Лидию невероятными способностями, две женщины должны стать первой командой супергероев. Фильм выйдет на Netflix 9 апреля.

Где и когда смотреть онлайн новый боевик Гая Ричи "Гнев человеческий"

В фильме сыграли Мелисса Маккарти, Октавии Спенсер, Джейсон Бейтман, Бобби Каннавале, Пом Клементьефф, Кевин Данн и Мелисса Лео.

Увиденное и услышанное (Things Heard and Seen)

Грядущий американский триллер-ужастик. Супружеская пара переезжает из Манхэттена в небольшой городок. Вскоре молодая женщина обнаруживает, что ее муж и их новая семейная гавань скрывают зловещие тайны. Фильм планируется выпустить 29 апреля Netflix.

В ролях: Аманда Сейфрид и Джеймс Нортон.

Без жалости (Without Remorse)

Предстоящий американский боевик. В центре сюжета фильма "морской котик" Джон Кларк, раскрывающий международный заговор в поисках правосудия за убийство своей беременной жены российскими солдатами. Когда Кларк объединяет усилия с коллегой Карен Грир и офицером ЦРУ Робертом Риттером, миссия невольно раскрывает тайный заговор, который угрожает охватить США и Россию тотальной войной. Amazon Studios выпустит фильм 30 апреля.

"Лига справедливости" Зака Снайдера: новая версия на четыре часа (видео)

В фильме снимались Майкл Б. Джордан, Джейми Белл, Джоди Тернер-Смит, Люк Митчелл, Джек Кеси, Бретт Гельман, Колман Доминго и Гай Пирс.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда состоится премьера нового фильма о Джеймсе Бонде с Дэниэлом Крейгом в главной роли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 248

Все по теме:

Фильмы, Трейлеры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуа Липа разделась ради искусства (фото)
02 "Россия не хочет мира": Кравчук назвал единственный способ прекратить агрессию Путина
03 Окружение подталкивает Путина к новой войне с Украиной, надеясь таким образом от него избавиться, - профессор Соловей
04 На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)
05 "Выглядит как промо-ролик коррупции": активисты сделали слишком эффектное видео о домах украинских судей и прокуроров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Почему Байден так долго не звонил? В Украине рассказали, как США влияют на Зеленского и чем важен разговор двух президентов
Почему Байден так долго не звонил? В Украине рассказали, как США влияют на Зеленского и чем важен разговор двух президентов
Рынок в Николаеве отказался закрываться на карантин: в историю вмешалась Нацгвардия (фото, видео)
Рынок в Николаеве отказался закрываться на карантин: в историю вмешалась Нацгвардия (фото, видео)
Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)
Папа Римский выступил с пасхальным посланием, вспомнив об Украине (видео)
Alyona Alyona скосплеила полуголую Надю Дорофееву (фото)
Alyona Alyona скосплеила полуголую Надю Дорофееву (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь