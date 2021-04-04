"Сила грома" и "Без жалости": новые фильмы, которые выйдут в апреле (видео)

Киноиндустрия хоть и пострадала с начала пандемии, но старается не расстраивать кинолюбителей со всего мира. Пока украинцы настраиваются на новый локдаун и необходимость вновь проводить свое свободное время в четырех стенах, "Телеграф" подготовил список фильмов, которые выйдут в апреле в 2021 году.

Запасайтесь попкорном и знакомьтесь с киноновинками этого месяца.

Мадам Клод (Madame Claude)

Мадам Клод - владелица популярного борделя в Париже в конце 1960-х годов, которая обладает знаниями, дающие ей невероятную власть и влияние на французов, политиков и деятелей преступного мира. Но окажется ли ее империя под угрозой со стороны богатой молодой женщины с хорошими связями? Это вы можете узнать уже сейчас, ведь мировая премьера фильма состоялась 2 апреля Netflix.

Главную роль сыграла французская актриса Кароль Роше.

Бетонный ковбой (Concrete Cowboy)

Фильм является американской драмой, основанный на романе Ghetto Cowboy писателя Грега Нери. "Бетонный ковбой" рассказывает о 15-летнем мальчике из Детройта, которого отправляют жить со своим отчужденным отцом в Филадельфию, где он узнает о местных городских ковбоях. Фильм вышел на Netflix также 2 апреля.

В фильме снимались Идрис Эльба, Калеб Маклафлин, Джаррел Джером, Байрон Бауэрс, Лоррейн Туссен и Клиффорд Смит.

Поколение Вояджер (Voyagers)

Новый американский научно-фантастический фильм. Действие киноленты происходит в будущем, и в нем рассказывается о 30 юношах и девушках, которые отправляются в глубокий космос с миссией в поисках нового дома. Фильм будет выпущен 9 апреля компанией Lionsgate.

В фильме снимались Тай Шеридан, Лили-Роуз Депп, Фионн Уайтхед, Колин Фаррелл, Шанта Адамс, Исаак Хемпстед Райт, Арчи Рено, Арчи Мадекве и Квинтесса Суинделл.

На Земле (In the Earth)

Новый фильм ужасов 2021 года. Пока мир ищет лекарство от разрушительного вируса, ученый и скаут отправляются глубоко в лес. Ночью их путь превращается в ужасающее путешествие через сердце тьмы, лес буквально оживает вокруг них. Премьера фильма компании Neon запланирована на 16 апреля.

В ролях: Джоэл Фрай, Рис Шерсмит, Хейли Сквайрс, Эллора Торчия, Джон Холлингворт и Марк Монеро.

Сила грома (Thunder Force)

Предстоящий американский комедийный фильм о супергероях. В мире, терроризируемом суперзлодеями, одна женщина разработала процесс наделения сверхспособностей обычным людям. Но когда ученая Эмили Стэнтон случайно наделяет свою отчужденную лучшую подругу Лидию невероятными способностями, две женщины должны стать первой командой супергероев. Фильм выйдет на Netflix 9 апреля.

В фильме сыграли Мелисса Маккарти, Октавии Спенсер, Джейсон Бейтман, Бобби Каннавале, Пом Клементьефф, Кевин Данн и Мелисса Лео.

Увиденное и услышанное (Things Heard and Seen)

Грядущий американский триллер-ужастик. Супружеская пара переезжает из Манхэттена в небольшой городок. Вскоре молодая женщина обнаруживает, что ее муж и их новая семейная гавань скрывают зловещие тайны. Фильм планируется выпустить 29 апреля Netflix.

В ролях: Аманда Сейфрид и Джеймс Нортон.

Без жалости (Without Remorse)

Предстоящий американский боевик. В центре сюжета фильма "морской котик" Джон Кларк, раскрывающий международный заговор в поисках правосудия за убийство своей беременной жены российскими солдатами. Когда Кларк объединяет усилия с коллегой Карен Грир и офицером ЦРУ Робертом Риттером, миссия невольно раскрывает тайный заговор, который угрожает охватить США и Россию тотальной войной. Amazon Studios выпустит фильм 30 апреля.

В фильме снимались Майкл Б. Джордан, Джейми Белл, Джоди Тернер-Смит, Люк Митчелл, Джек Кеси, Бретт Гельман, Колман Доминго и Гай Пирс.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда состоится премьера нового фильма о Джеймсе Бонде с Дэниэлом Крейгом в главной роли.