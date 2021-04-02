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Замену Дэдшота в новом "Отряде самоубийц" показали во всей красе (видео)

Замену Дэдшота в новом "Отряде самоубийц" показали во всей красе (видео)
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Американская кинокомпания Warner Bros. в четверг, 1 апреля, представила новый трейлер супергеройского фильма "Отряд самоубийц 2", снятый по мотивам комиксов DC. Это не будет прямым продолжением истории первого "Отряда" 2016 года. Режиссер Джеймс Ганн покажет зрителям новую историю из большинством новых героев. Напомним, что в августе прошлого года вышел первый тизер фантастической ленты.

В новом блокбастере приняли участие уже известные любимчики, как Марго Робби (Харли Квинн), Юэль Киннаман (Рик Флэг), Джай Кортни (Капитан Бумеранг) и Виола Дэвис (Аманда Уоллер), а вот актера Уилла Смита и его героя Дэдшота не предвидится. Вместо него в новом "Отряде" снялся британский актер Идрис Эльба, известный по фильмам "28 недель спустя" (2007), "Рок-н-рольщик" (2008), "Тор" (2011, 2013, 2017), "Форсаж: Хоббс и Шоу" (2019). Кинозвезда сыграет Роберта Дюбуа - Бладспорта  (Bloodsport).

Источник фото: Инстаграм The Suicide Squad

Созданный писателем Джоном Бирном и художником Карлом Кеселем, оригинальный Bloodsport впервые появился в комиксе Superman vol. 2 , № 4 (апрель 1987 г.). Bloodsport - противник супергероя Супермена.

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Герой Эльбы - наемник с технологически продвинутым костюмом, который может использовать только он.

Интересно, что изначально Идрис Эльба рассматривался на роль Дэдшота, чтобы заменить Уилла Смита, прежде чем его персонаж был изменен на Бладспорта. Это позволило Смиту повторить свою роль в будущем.

Также к актерскому составу присоединились: Джон Сина, Сильвестр Сталлоне, Питер Капальди, Алисе Брага, Пит Дэвидсон, Майкл Рукер, Тайка Вайтити, Нейтан Филлион, Шон Ганн, Хуан Диего Ботто и другие.

В фильме отряд самоубийц отправляется разрушить нацистскую тюрьму и лабораторию. Премьера фильма "Отряд самоубийц 2" запланирована на 6 августа этого года.

Первый трейлер фильма, вышедший 26 марта:

Новый (второй) трейлер 1 апреля:

Ранее сообщалось, что Джаред Лето, исполнивший роль Джокера в первом "Отряде", не будет принимать участия в новом фильме.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 231

Все по теме:

Фильмы, Warner Bros., Трейлеры, Идрис Эльба, Джеймс Ганн, Отряд самоубийц, Отряд самоубийц 2.
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