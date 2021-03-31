Скачать
Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Теперь уже не столь важно, когда Байден позвонит Зеленскому" – дипломат разъяснил особенности внешней политики США
"Теперь уже не столь важно, когда Байден позвонит Зеленскому" – дипломат разъяснил особенности внешней политики США
Снайперы оккупантов стреляют нашим в спины: чем украинские бойцы могут ответить на подлость врага
Снайперы оккупантов стреляют нашим в спины: чем украинские бойцы могут ответить на подлость врага
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 апреля (инфографика)
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 апреля (инфографика)
В Volkswagen успешно пропиарились первоапрельской шуткой: что придумали в компании
В Volkswagen успешно пропиарились первоапрельской шуткой: что придумали в компании

Где и когда смотреть онлайн новый боевик Гая Ричи "Гнев человеческий"

Где и когда смотреть онлайн новый боевик Гая Ричи "Гнев человеческий"
Обновлено 10:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Несмотря на пандемию коронавируса, карантин и ограничения, режиссеры продолжают снимать и выпускать фильмы, чтобы людям было чем заняться и что посмотреть, пока они находятся дома. Естественно съемочный процесс происходит с соблюдением всех карантинных мер. 

Популярный британский кинорежиссер, создатель фильма "Джентельмены", Гай Ричи один из тех кинопроизводителей, который продолжил работу над своим новым фильмом даже во время пандемии. Новое "творение" Ричи - боевик "Гнев человеческий" снят совместно с Джейсоном Стэтемом, который исполняет главную роль. 

Премьера картины ожидается в украинском прокате с 22 апреля, если конечно коронавирус не внесет свои коррективы. Если кинотеатры будут закрыты, то фильм можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре, вероятнее не бесплатно, или же дождаться "пиратской" версии. 

29 марта вышел дебютный трейлер фильма, который также доступен уже и на русском языке. 

В центре сюжета — загадочный охранник инкассаторской машины по имени Эйч, который специально устроился работать в инкассаторскую компанию. Герой хочет расследовать серию ограблений, в ходе которых погиб его сын. У него непростое прошлое, о котором окружающие пока не догадываются. Когда Эйч находит виновника, он начинает действовать решительно и бесповоротно.

Отметим, что фильм получил рейтинг R за насилие, матерные выражения и некоторые сексуальные отсылки.

Ранее, "Телеграф" писал, что Miramax TV планирует продолжить фильм Гая Ричи  "Джентльмены", сняв спин-офф в виде сериала. Деталей производства пока нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 210

Все по теме:

Кино, Фильм, Гай Ричи, Гнев Человеческий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)
02 Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
03 "Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
04 Нормандская четверка устроила переговоры без Украины: что известно
05 При штурме в Подмосковье пострадал силовик: в ход пустили тяжелое оружие (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Впервые больше 400 смертей за сутки: Украина поставила новый печальный рекорд COVID-19
Впервые больше 400 смертей за сутки: Украина поставила новый печальный рекорд COVID-19
Ехали даже на такси: охотники за наживой на оккупированном Донбассе ошарашили сеть (видео)
Ехали даже на такси: охотники за наживой на оккупированном Донбассе ошарашили сеть (видео)
Во Львове парень жестоко убил 19-летнюю студентку: в сети показали их фото
Во Львове парень жестоко убил 19-летнюю студентку: в сети показали их фото
Какой праздник 31 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 31 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь