Где и когда смотреть онлайн новый боевик Гая Ричи "Гнев человеческий"

Несмотря на пандемию коронавируса, карантин и ограничения, режиссеры продолжают снимать и выпускать фильмы, чтобы людям было чем заняться и что посмотреть, пока они находятся дома. Естественно съемочный процесс происходит с соблюдением всех карантинных мер.

Популярный британский кинорежиссер, создатель фильма "Джентельмены", Гай Ричи один из тех кинопроизводителей, который продолжил работу над своим новым фильмом даже во время пандемии. Новое "творение" Ричи - боевик "Гнев человеческий" снят совместно с Джейсоном Стэтемом, который исполняет главную роль.

Премьера картины ожидается в украинском прокате с 22 апреля, если конечно коронавирус не внесет свои коррективы. Если кинотеатры будут закрыты, то фильм можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре, вероятнее не бесплатно, или же дождаться "пиратской" версии.

29 марта вышел дебютный трейлер фильма, который также доступен уже и на русском языке.

В центре сюжета — загадочный охранник инкассаторской машины по имени Эйч, который специально устроился работать в инкассаторскую компанию. Герой хочет расследовать серию ограблений, в ходе которых погиб его сын. У него непростое прошлое, о котором окружающие пока не догадываются. Когда Эйч находит виновника, он начинает действовать решительно и бесповоротно.

Отметим, что фильм получил рейтинг R за насилие, матерные выражения и некоторые сексуальные отсылки.

Ранее, "Телеграф" писал, что Miramax TV планирует продолжить фильм Гая Ричи "Джентльмены", сняв спин-офф в виде сериала. Деталей производства пока нет.