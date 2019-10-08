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Джейсон Стэтхэм возобновит сотрудничество с Гаем Ричи: что стоит ожидать (Фото)

Джейсон Стэтхэм возобновит сотрудничество с Гаем Ричи: что стоит ожидать (Фото)
17:16 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Актер и режиссер вернулись к сотрудничеству после 14-летнего перерыва.

Гай Ричи работал с Джейсоном Стэтхэмом в таких фильмах, как "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер" - последний вышел в 2004 году. Их новый совместный проект - ремейк триллера "Инкассатор", главную роль в котором исполнил лауреат французского "Оскара" Альбер Дюпонтель.

Стэтхэм сыграет персонажа по имени "Эйч", холодного и загадочного сотрудника инкассаторской компании, которая занимается перевозкой крупных сумм по всему Лос-Анджелесу. Работа героя осложняется тем, что машины компании, нагруженные сотнями миллионов долларов, все чаще становятся целью грабителей. Судя по описанию, роль подобрана специально для Стэтхэма, который ранее уже играл "перевозчика" в фильмах Люка Бессона.

"Я с нетерпением жду возможности воплотить эту историю в жизнь и работать с Джейсоном, пока он еще способен стоять на ногах", - шутит Ричи.

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Руководство компании Miramax, которая приобрела права на "Инкассатора", рассчитывает на успех фильма: "Мы ожидаем, что тон и хороший вкус этих двух давних друзей воскресят не что иное, как настоящую классику жанра".

Пока "Инкассатор" находится в разработке, другая работа Ричи, кинокартина "Джентльмены", готовится выйти в прокат 13 февраля 2020 года. Недавно в сети появился первый трейлер фильма, в котором собрался по-настоящему звездный состав в лице Хью Гранта, Колина Фаррелла, Мишель Докери, Мэттью Макконахи и Чарли Ханнэма.

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Модель, Джейсон Стэтхэм, Актер, Режиссер, Гай Ричи, Инкассатор.
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