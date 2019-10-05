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"Свободный парень" Райан Рейнольдс: все подробности нового фильма (Видео)

"Свободный парень" Райан Рейнольдс: все подробности нового фильма (Видео)
09:37 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Премьера нового фильма с Райаном "Дэдпулом" Рейнольдсом состоится 3 июля 2020 года.

3 октября на Comic Con в Нью-Йорке стали известны подробности фильма "Свободный парень" (Free Guy) с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Помимо Райана Рейнольдса, в фильме сыграют Джо Кири ("Очень странные дела"), Джоди Комер ("Убивая Еву"), а также актер и режиссер Тайка Вайтити ("Кролик ДжоДжо"), который исполнит роль злодейского издателя видеоигр. Кроме того, в фильме будут камео стримеров, в том числе Ninja, Jacksepticeye и Laser Beam.

Режиссером картины значится Шон Леви, известный по работе над "Ночью в музее" и "Очень странными делами". Леви говорит, что концепция фильма схожа с супергеройскими боевиками, только без плащей и ярких костюмов. По его словам, сюжет фильма — это путешествие невинного героя по циничному миру.

Добавим, что на YouTube опубликовали короткий ролик с актерским составом нового фильма.

Также уже доступен постер фильма.

Можно ли смотреть "Дэдпул" детям: рекомендация от самого Райана Рейнольдса (Фото)

В фильме "Свободный парень" Райан Рейнольдс играет кассира в банке, который, после 17 ограблений банка за день осознает, что он просто NPC в игре, схожей с GTA Online, под названием "Свободный город", поддержка которой вскоре должна быть остановлена. И Гай должен спасти свой мир. Помогать ему в этом будут игровые аватары реальных людей, осознающие, что код игры дает другим персонажам полноценный искусственный интеллект.

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Кино, Фильм, Актер, Райан Рейнольдс, Comic Con, Свободный парень, Free Guy.
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