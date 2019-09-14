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Можно ли смотреть "Дэдпул" детям: рекомендация от самого Райана Рейнольдса (Фото)

Можно ли смотреть "Дэдпул" детям: рекомендация от самого Райана Рейнольдса (Фото)
18:04 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Кинокомиксы одинаково радуют как детей, так и их родителей.

На днях фанаты спросили у звезды "Дэдпула", стоит ли показывать ребенку фильм о болтливом наемнике, учитывая его высокий рейтинг. В ответ на это Райан Рейнольдс поделился хитрым трюком, с помощью которого он сам показал картину своим дочерям.

В Twitter-аккаунте актера можно найти не только колкости в адрес жены и звездных коллег, но и мудрые советы. Один из фолловеров Райана попросил помочь ему в решении дилеммы: "У меня важный вопрос, ответ на который мне нужен прямо сейчас! Моему сыну всего четыре года, он обожает Marvel и я хочу показать ему "Дэдпула". Но я не могу решить, стоит ли мне это делать или нет".

Рейнольдс мог бы посоветовать показать малышу семейную версию "Дэдпула 2", которая имела большой успех в Китае и других странах со строгим возрастным цензом. Однако экранный антигерой не ищет легких путей.

"Нет. Покажи ему "Человека-паука" 2002 года и скажи, что это "Дэдпул". Именно это я провернул со своими детьми. И запомни: когда будешь врать, смотри ему прямо в глаза. Удачи", - написал актер.

К слову, скоро Райан станет отцом в третий раз. О том, что Блейк Лавли ждет третьего ребенка, стало известно в мае, на премьере фильма "Покемон: Детектив Пикачу".

Режиссер "Человека-паука" присоединился к касту нового шпионского сериала

Кроме того, поклонники все еще ждут выхода третьей части "Дэдпула" и надеются, что, несмотря на переход прав на франшизу к студии Disney, фильм сохранит свой тон, атмосферу и безбашенность.

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Райан Рейнольдс, Дэдпул, Канадско-американский актер.
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