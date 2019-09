Можно ли смотреть "Дэдпул" детям: рекомендация от самого Райана Рейнольдса (Фото)

На днях фанаты спросили у звезды "Дэдпула", стоит ли показывать ребенку фильм о болтливом наемнике, учитывая его высокий рейтинг. В ответ на это Райан Рейнольдс поделился хитрым трюком, с помощью которого он сам показал картину своим дочерям.

В Twitter-аккаунте актера можно найти не только колкости в адрес жены и звездных коллег, но и мудрые советы. Один из фолловеров Райана попросил помочь ему в решении дилеммы: "У меня важный вопрос, ответ на который мне нужен прямо сейчас! Моему сыну всего четыре года, он обожает Marvel и я хочу показать ему "Дэдпула". Но я не могу решить, стоит ли мне это делать или нет".

Рейнольдс мог бы посоветовать показать малышу семейную версию "Дэдпула 2", которая имела большой успех в Китае и других странах со строгим возрастным цензом. Однако экранный антигерой не ищет легких путей.

"Нет. Покажи ему "Человека-паука" 2002 года и скажи, что это "Дэдпул". Именно это я провернул со своими детьми. И запомни: когда будешь врать, смотри ему прямо в глаза. Удачи", - написал актер.

No. Put on Spider-Man (from 2002) and tell him it’s Deadpool. It’s what I do with my kids. Remember to look him straight in the eye when you lie. Good luck. https://t.co/FbDhj69a7x

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 12, 2019