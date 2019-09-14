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Режиссер "Человека-паука" присоединился к касту нового шпионского сериала

Режиссер "Человека-паука" присоединился к касту нового шпионского сериала
09:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Режиссер "Человека-паука" возглавит съемки пилотного эпизода шпионского сериала "Старик.

К актерскому составу шпионского сериала FX "Старик" (The Old Man), главную роль в котором сыграет Джефф Бриджес, присоединился обладатель шести премий "Эмми" Джон Литгоу.

Как сообщает Variety, Джон Уоттс ("Человек-паук: Вдали от дома") возглавит съемки пилотного эпизода сериала, а также выступит исполнительным продюсером.

Шоу, основанное на одноименном романе Томаса Перри, расскажет об экс-агенте Дэне Чейзе, которому много лет назад удалось скрыться от ЦРУ. С тех пор он был в бегах, и когда за Чейзом пришел наемник, старому оперативнику пришлось вспомнить былые навыки.

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Сценарием займутся Джон Стайнберг и Роберт Ливайн ("Черные паруса"). 

Дата выхода сериала пока не известна.

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Все по теме:

Сериал, Человек-паук, Режиссер, Старик, Джон Уоттс, The Old Man, Шпионский сериал.
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