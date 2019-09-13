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HBO готовит новый приквел "Игры престолов": подробности

HBO готовит новый приквел "Игры престолов": подробности
15:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:HBO готовит пилот нового приквела "Игры престолов". посвященного Дому Таргариенов.

В ранее анонсированных приквелах сериал о предках главных героев не числится. Вообщем, на данный момент, официально представлен только один приквел "Игры престолов" - "Кровавая луна", действия которого происходят за тысячи лет до событий описанных в сериале.

Как сообщают западные СМИ, второй приквел уже находится в разработке. Но в HBO отказались от комментариев.

Райан Кондал и автор "Игры престолов" Джордж Р. Р. Мартин разработают сценарий драмы, основываясь на книгу самого Мартина "Огонь и кровь", которая вышла в свет в ноябре прошлого года.

Новый приквел расскажет об Эгоне Завоевателе - создателе Железного Трона. И поведает историю о Доме Таргариенов. Событыя сериала будут развиваться за 300 лет до событий основного сериала.

Если судить по сюжету книги, которая написана от лица ученого мейстера, проживавшего во времена правления Эйриса Безумного, то сериал расскажет историю как Таргариены выжили после падения Валирии, и как сбежали в Вестерос. Книга подробно объясняет, что на самом деле произошло во время Танца Драконов, который привел к смерти почти всех из Дома Таргариенов.

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Еще в мае автор книг, взятых в основу сериала "Игра престолов", Джордж Мартин намекал на возможный проект о предках главных героев - Дейенерис и Джона Сноу.

Сюжет фильма писатель не раскрывает. В своем блоге Джордж лишь намекнул, что самые любопытные смогут найти его в книге "Пламя и кровь".

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Сериал, HBO, Игра престолов, Приквел, Джордж Р. Р. Мартин, Райан Кондал.
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