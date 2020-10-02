По мотивам "Джентльменов" Гая Ричи снимут сериал

Miramax TV планирует заняться производством спин-оффа в виде сериала "Джентльмены" британского режиссера Гая Ричи.

Компания начала разработку сериала "Джентльмены". Об этом сообщает издание Deadline.

Интересно, что изначально Гай Ричи, по собственному сценарию, задумывал снять криминальную комедию именно как сериал, но в конце решил выпустить полнометражный фильм.

По поводу главных ролей и сюжета сериала пока ничего неизвестно, но режиссером и сценаристом проекта выступит сам Ричи.

View this post on Instagram A post shared by The Gentlemen (@thegentlemen) on Jan 16, 2020 at 1:54pm PST

В фильме сыграли известные голливудские актеры Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Колин Фаррелл, Мишель Докери, Генри Голдинг, Чарли Ханнэм и Джереми Стронг.

По сюжету, главный герой картины - талантливый выпускник университета в Оксфорде, который придумал мошенническую схему заработка на поместьях обедневшей британской аристократии. Он решает отойти от дел и продать свою подпольную империю, но сразу несколько ушлых бандитов намерены обманом завладеть делом главного героя, а тот и вовсе не собирается оставаться в дураках.

Напомним, что мировая премьера фильма "Джентльмены" состоялась 24 января 2020 года.