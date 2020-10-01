Скачать
Четверг, 01.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Окруженный пожарами Северодонецк сняли на фото с высоты (фото, видео)
Окруженный пожарами Северодонецк сняли на фото с высоты (фото, видео)
С "ковидного фонда" Зеленского не закупили ни одного аппарата ИВЛ
С "ковидного фонда" Зеленского не закупили ни одного аппарата ИВЛ
Полнолуние в октябре 2020: чего стоит ожидать
Полнолуние в октябре 2020: чего стоит ожидать
Месси и Роналду приедут в Киев: результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Месси и Роналду приедут в Киев: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Опубликованы кадры последнего фильма Чедвика Боузмана (Фото)

Опубликованы кадры последнего фильма Чедвика Боузмана (Фото)
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Стриминговый сервис Netflix показал первые кадры предстоящего фильма "Netflix", в котором сыграл американский актер Чедвик Боузман, скончавшийся в августе этого года.

В сеть 1 октября выложили первые кадры биографической ленты Ma Rainey's Black Bottom ("Черное дно Ма Рейни"), которая стала последней работой Чедвика Боузмана. Напомним, что актер, более известный как исполнитель роли короля Т'Чаллы ("Черная пантера") в киновселенной Marvel, ушел из жизни в возрасте 43 лет от рака, с которым он боролся последние четыре года.

В основу картины легла история афроамериканской блюзовой певицы Ма Рейни.

Главную роль сыграла актриса Виола Дэвис ("Отряд самоубийц", "Ограды", "Вдовы"), а Чедвик Боузман исполнил роль молодого трубача по имени Ливи.

Главные кинопремьеры этой недели: "Проклятие Роуз", "2067", "Семейка Бигфутов", "Клаустрофобы: Новый уровень", "Авангард"

Срежиссировал фильм Тони Джордж Вольф. Премьера картины запланирована на 18 декабря 2020 года.

Напомним, что коллеги Чедвика Боузмана почтили память актера трогательным видео, в котором показали фрагменты работы актера на съемочных площадках.

Как сообщалось ранее, Netflix купил права на экранизацию любой повести или рассказа по вселенной "Конана".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Виола Дэвис, Netflix, Чедвик Боузман, Черное дно Ма Рейни.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилась карта боев за Нагорный Карабах: за что воюют Армения и Азербайджан
02 Российскую порноактрису изнасиловали в Геленджике
03 Разбитая техника и десятки убитых: последние новости и видео боев за Нагорный Карабах
04 Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
05 "Голос" и ЕС оконфузились с постами в Facebook по поводу увольнения Фокина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В сети появилась новая смертельная игра для подростков
В сети появилась новая смертельная игра для подростков
Убийство Гандзюк: Павловский назвал имя заказчика
Убийство Гандзюк: Павловский назвал имя заказчика
Лига чемпионов: результаты жеребьевки групповой стадии
Лига чемпионов: результаты жеребьевки групповой стадии
Скандалы Фреймут с Кухар на &quot;Танцях з зірками&quot;: сделано неожиданное заявление
Скандалы Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": сделано неожиданное заявление
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь