Опубликованы кадры последнего фильма Чедвика Боузмана (Фото)

В сеть 1 октября выложили первые кадры биографической ленты Ma Rainey's Black Bottom ("Черное дно Ма Рейни"), которая стала последней работой Чедвика Боузмана. Напомним, что актер, более известный как исполнитель роли короля Т'Чаллы ("Черная пантера") в киновселенной Marvel, ушел из жизни в возрасте 43 лет от рака, с которым он боролся последние четыре года.

В основу картины легла история афроамериканской блюзовой певицы Ма Рейни.

Главную роль сыграла актриса Виола Дэвис ("Отряд самоубийц", "Ограды", "Вдовы"), а Чедвик Боузман исполнил роль молодого трубача по имени Ливи.

Viola Davis and Chadwick Boseman star in Ma Rainey's Black Bottom, a new film based on August Wilson’s award-winning play from director George C. Wolfe and producer Denzel Washington. @MaRaineyFilm premieres December 18. pic.twitter.com/ErhrQAW4nU

