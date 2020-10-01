Netflix готовит сериал по "Конану"

Согласно источникам Deadline, работа над сериалом по "Конану" сейчас на ранней стадии. Netflix сейчас занят поисками сценариста и шоураннера.
Исполнительными продюсерами назначены глава студии Pathfinder Media Марк Уиллер и Фредрик Малмберг, владеющий компание, которой принадлежат права на экранизацию Конана.
По соглашению между Netflix и компанией Малмберга, стриминговый сервис имеет преимущественное право на выбор повести или рассказа о Конане для экранизации. Netflix может снимать по циклу как игровые фильмы и сериалы, так и анимационные.
Конан уже появлялся на экранах, так в 1982 году вышел фильм "Конан-варвар" с Арнольдом Шварценеггером, а спустя два года в прокат ушел его сиквел "Конан-разрушитель".
В 2011 году Lionsgate выпустила современную экранизацию, главную роль в которой исполнил Джейсон Момоа, известный по ролям в "Аквамене" и "Игре престолов".
Дата релиза сериала от Netflix пока неизвестна.