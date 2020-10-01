Netflix готовит сериал по "Конану"

Стриминговый сервис Netflix приобрел эксклюзивный опцион на покупку прав на экранизацию любой повести или рассказа по вселенной "Конана".

Согласно источникам Deadline, работа над сериалом по "Конану" сейчас на ранней стадии. Netflix сейчас занят поисками сценариста и шоураннера.

Исполнительными продюсерами назначены глава студии Pathfinder Media Марк Уиллер и Фредрик Малмберг, владеющий компание, которой принадлежат права на экранизацию Конана.

По соглашению между Netflix и компанией Малмберга, стриминговый сервис имеет преимущественное право на выбор повести или рассказа о Конане для экранизации. Netflix может снимать по циклу как игровые фильмы и сериалы, так и анимационные.

Конан уже появлялся на экранах, так в 1982 году вышел фильм "Конан-варвар" с Арнольдом Шварценеггером, а спустя два года в прокат ушел его сиквел "Конан-разрушитель".

В 2011 году Lionsgate выпустила современную экранизацию, главную роль в которой исполнил Джейсон Момоа, известный по ролям в "Аквамене" и "Игре престолов".

Дата релиза сериала от Netflix пока неизвестна.