Amazon купил "Борат 2": когда ждать релиза

Сиквел комедии "Борат" выйдет на Amazon Prime до конца октября 2020 года.

Как пишет издание Comic Book, Amazon приобрел права на показ фильма "Борат 2".

Исполнитель главной роли и создатель фильма Саша Барон Коэн настаивает, чтобы он стал доступен зрителям до проведения президентских выборов в США, запланированных на 3 ноября этого года.

Детали сюжета пока не раскрывается, но, предположительно, его действия будут непосредственно затрагивать главное политическое событие США. На данном этапе в сети не было обнародовано ни единого постера или трейлера.

Однако накануне стало известно полное название ленты, которая оказалась весьма многословной - "Борат: Подарок порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно уменьшившейся нации Казахстана". Впрочем, вероятно, после релиза оно будет сокращаться до "Борат 2".

Первая часть фильма была выпущена в 2006 году. При бюджете в 18 миллионов долларов, картина собрала 260 миллионов.

В ряде стран фильм прокат не запускали, а распространяли сразу в "цифре".