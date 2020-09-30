Скачать
Среда, 30.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 29 сентября: COVID-19 у Порошенко, скандальное заявление Фокина по Донбассу и торнадо на юге Украины
Итоги 29 сентября: COVID-19 у Порошенко, скандальное заявление Фокина по Донбассу и торнадо на юге Украины
Ермак хочет исключить Фокина из переговоров по Донбассу
Ермак хочет исключить Фокина из переговоров по Донбассу
MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле
MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле
Луческу вывел Динамо в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Гентом
Луческу вывел Динамо в Лигу чемпионов: видеообзор матча с Гентом

Amazon купил "Борат 2": когда ждать релиза

Amazon купил "Борат 2": когда ждать релиза
Обновлено 02:08 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер
Сиквел комедии "Борат" выйдет на Amazon Prime до конца октября 2020 года.

Как пишет издание Comic Book, Amazon приобрел права на показ фильма "Борат 2". 

Исполнитель главной роли и создатель фильма Саша Барон Коэн настаивает, чтобы он стал доступен зрителям до проведения президентских выборов в США, запланированных на 3 ноября этого года. 

Детали сюжета пока не раскрывается, но, предположительно, его действия будут непосредственно затрагивать главное политическое событие США. На данном этапе в сети не было обнародовано ни единого постера или трейлера. 

Однако накануне стало известно полное название ленты, которая оказалась весьма многословной - "Борат: Подарок порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно уменьшившейся нации Казахстана". Впрочем, вероятно, после релиза оно будет сокращаться до "Борат 2". 

Билли Айлиш анонсировала документальный фильм о себе

Первая часть фильма была выпущена в 2006 году. При бюджете в 18 миллионов долларов, картина собрала 260 миллионов. 

В ряде стран фильм прокат не запускали, а распространяли сразу в "цифре". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Фильмы, Amazon, Борат.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
02 Динамо 3:0 Гент: события матча (Видео)
03 Патрульный на лету поймал женщину, прыгнувшую с балкона 15 этажа в Киеве: видео происшествия
04 Фокину ответили по поводу доказательств войны с Россией на Донбассе
05 В Николаеве разгорается скандал вокруг полицейских, задержавших «скорую» с тяжелым пациентом: детали и видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
В ТКГ введут цензуру после скандальных заявлений Фокина о Донбассе
В ТКГ введут цензуру после скандальных заявлений Фокина о Донбассе
Путин созвонился с Пашиняном второй раз за три дня
Путин созвонился с Пашиняном второй раз за три дня
Хоакин Феникс впервые стал отцом: малыша назвали в честь погибшего дяди
Хоакин Феникс впервые стал отцом: малыша назвали в честь погибшего дяди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь