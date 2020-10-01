Главные кинопремьеры этой недели: "Проклятие Роуз", "2067", "Семейка Бигфутов", "Клаустрофобы: Новый уровень", "Авангард"

Главные кинопремьеры этой недели в украинском прокате с 1 октября 2020 года:

"Авангард"

Группа профессиональных наемников "Арктические волки" похищает китайского бизнесмена и его дочь. За операцию спасения заложников берется международная секретная охранная компания "Авангард", которая владеет инновационными достижениями науки и техники.

Интересные факты о фильме "Авангард":

- Авангард - шестое сотрудничество между Джеки Чаном и режиссером Стэнли Тонгом.

"2067"

"От создателей франшизы" Люди Икс "

Молодежные звезды Коди Смит-МакФи ( "Люди Икс", "Планета обезьян") и Райан Квантен (True Blood) в новой петле времени!

"Проклятие Роуз"

Отец, преследуемый демонами, сходит с ума и убивает семью, а затем совершает самоубийство. В живых остается только старшая дочь Роуз, которую отправляют жить в монастырь. Через несколько лет Роуз готова дать необратимый обед, но вдруг сталкивается с той же демонической сущностью, которая когда-то свела с ума ее отца. В монастыре сойдутся в битве силы света и дьявола.

"Семейка Бигфутов"

История единственной в своем роде семейки, глава которой - настоящий Бигфут. Его сын подросток умеет общаться на языке животных и птиц. Однажды мир оказывается на пороге настоящей катастрофы. Чтобы спасти его, семья должна сомкнуть свои ряды, а на помощь им придут лесные жители.

"Клаустрофобы: Новый уровень"

Популярный американский блоггер путешествует со своими друзьями, чтобы создать новый контент для своего успешного VLOG. Всегда расширяя границы и удовлетворяя требования аудитории, они попадают в холодный мир таинственности, излишества и опасности.

Интересные факты о фильме "Клаустрофобы: Новый уровень":

- Съемки фильма начались 29 августа 2018 г. и завершились 1 октября 2018 г.

- Во время сцены в самолете группа смотрит фильм "Смертельный лабиринт 2" (2017), режиссером, продюсером и сценарием которого является Уилл Верник, который также является режиссером, продюсером и сценаристом этого фильма.