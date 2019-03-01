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Пятница, 01.03.2019
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Уиллу Смиту не найдется место в новом "Отряде самоубийц"

Уиллу Смиту не найдется место в новом "Отряде самоубийц"
22:28 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Некоторое время назад появились слухи о том, что Джеймс Ганн получил добро на полную замену каста "Отряда самоубийц" для съемок сиквела.

Однако после этого стало известно, что Марго Робби все-таки вернется в картину в роли Харли Квинн. А вот Уилл Смит, сыгравший Дэдшота, в новую ленту Ганна не попадет.

Сообщается, что причиной тому стало вовсе не нежелание режиссера "Стражей Галактики" избавиться от персонажей, а рабочий график Смита, который расписан на многие месяцы вперед. Из-за задержек в разработке сиквела Уилл уже распланировал работу в ближайших проектах и в «Отряде» сняться не сможет. Стоит отметить, что пока официальных данных об этом не поступало, информацией поделилось издание Variety со ссылкой на достоверные источники.

Напомним, что "Отряд самоубийц 2" планируется к выходу 6 августа 2021 года.

Режиссеру "Стражей Галактики" предложили работу над "Отрядом самоубийц 2"

Джеймс Ганн уже официально назначен на место режиссера картины, которое ему с радостью предложили Warner Bros после увольнения из Disney. Причиной громкого скандала, связанного с режиссером, стали его твиты многолетней давности, за которые Ганн принес извинения. "Мышиная" студия не посчитала их достаточными для искупления вины и, не желая очернять свое имя, попросту избавилась от постановщика, сняв его с должности режиссера "Стражей Галактики 3". До сих пор это место вакантно, однако Disney согласились оставить оригинальный сценарий Ганна.

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Кино, Фильм, Уилл Смит, Сиквел, Отряд самоубийц, Отряд самоубийц 2.
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