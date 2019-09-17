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Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето
Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето

Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето

Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето
20:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Джаред Лето не вернется в роли Джокера в новом фильме.

На днях Джейс Ганн огласил список всех актеров, которые примут участие во втором "Отряде самоубийц". Несмотря на то, что Марго Робби вернется на большие экраны в образе Харли Квинн, встреча с Джокером ей не предстоит. И некоторые зрители этому даже рады.

Помимо Робби, к своим ролям вернутся Юэль Киннаман, Джай Кортни и Виола Дэвис. 

А вот кого зрители точно больше не увидят, так это Уилла Смита в роли Дэдшота, Кару Делевинь в образе Чародейки и самого эпатажного Джокера в исполнении Джареда Лето. Если к отсутствию первых двух поклонники были готовы загодя, то потеря Джокера некоторых разочаровала.

Горевать по персонажу пришлось немногим, ведь после премьеры первого "Отряда самоубийц"на Лето обрушилась критика фанатов, многие из которых посчитали его версию культового злодея поверхностной и жалкой. Сам актер обвинил в провале создателей картины, которые вырезали множество интересных сцен, и отказался от дальнейшего сотрудничества с Warner Bros.

Отряд самоубийц 2: известен актерский состав фильма

Продюсер нового "Отряда"напомнил зрителям, что фильм Джеймса Ганна не продолжение, а новый проект: Это перезагрузка, а не продолжение. Мы сделаем все возможное, ведь у нас сценарий Джеймса Ганна. Думаю, это о многом говорит. Я знаю, мы все сделаем хорошо.

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Кино, Фильм, Певец, Джаред Лето, Отряд самоубийц.
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