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Отряд самоубийц 2: известен актерский состав фильма

Отряд самоубийц 2: известен актерский состав фильма
16:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Джеймс Ганн представил героев нового "Отряда самоубийц".

Режиссер Джеймс Ганн представил актерский состав нового "Отряда самоубийц". Список опубликован в Twitter постановщика.

Среди представленных 24 актеров есть и те, кто был задействован в предыдущем фильме: Марго Робби (Харли Квинн), Джей Кортни (Капитан Бумеранг), Юэль Киннаман (Рик Флэг), Виола Дэвис (Аманда Уоллер).

Кроме того, фанаты фильма увидят в картине и новых героев: рестлер Джон Сина, Питер Капальди (Доктор Кто), Идрис Эльба ("Темная башня"), Нэйтан Филлион ("Касл"), Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо"), брат постановщика Шон Ганн и др.

В комментарии режиссер написал загадочную фразу "Не слишком привязывайтесь", что может быть намеком на то, что не все герои доживут до конца ленты.

Новая картина Джеймса Ганна станет по большей части перезапуском франшизы, без привязки к сюжету первой части. В центре сюжета - группа злодеев из комиксов DC, которых нанимают для выполнения заданий, с которыми супергерои могут не справиться.

В продолжении "Отряда самоубийц" снимется звезда "Излома времени"

Выход картины запланирован на август 2021 года.

Напомним, режиссером первой части "Отряда самоубийц" был Дэвид Эйр. Его фильм, снятый за 175 млн долл., собрал в мировом прокате 745,6 млн долл.

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Фильм, Актеры, Актерский состав, Джеймс Ганн, Отряд самоубийц, Каст.
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