Новый фильм о Джеймсе Бонде с Дэниэлом Крейгом: когда состоится премьера и о чем будет фильм

Двадцать пятый фильм из серии картин о Джеймсе Бонде "Не время умирать" самый многострадальный из всех. Уже и вправду складывается такое впечатление, что лента так и не выйдет на большие экраны, ведь было уже 6 переноса.

Изначально фильм "Не время умирать" должен был выйти в ноябре 2019 года, однако из-за ухода Дэнни Бойла с поста режиссера премьера была перенесена на февраль 2020 года, а после на апрель 2020 года. Дальше вступил коронавирус. COVID-19 также внес свои коррективы в дату выхода шпионской картины, и из-за глобального распространения вируса и карантина, премьера была перенесена на ноябрь 2020 года.

Ближе к назначенной дате премьеры в 2020 году, было принято очередное решение об очередном переносе - фильм выйдет в апреле 2021 года. Но не тут то было. В январе 2021 года, Universal Pictures заявила, что окончательная (на данный момент) дата выхода фильма - осень 2021 года, а именно 8 октября.

О чем будет фильм?

Джеймс Бонд, которого в последний раз сыграет актер Дэниэл Крейг, решает покинуть службу в МИ-6. Он уезжает на Ямайку, где и планирует "пожить спокойно". Однако суперагенту 007 не дадут этого сделать. Его друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит Бонда о помощи: пропал ученый, который создает новое технологическое оружие.

Миссия по спасению оказывается гораздо сложнее, чем ожидалось, н ведь для Джеймса Бонда нет ничего невозможного.

Трейлер:

Ранее, "Телеграф" писал, что саундтрек к 25 фильм о легендарном шпионе Джеймсе Бонде написала юная американская певица Билли Айлиш. Артистка уже успела представить клип на композицию "No Time To Die", в котором показали кадры из одноименного фильма.