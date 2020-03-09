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Дэниел Крейг: "Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет моим последним"

Дэниел Крейг: "Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет моим последним"
21:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Знаменитый актер признался, что больше не будет агентом 007.

Знаменитый голливудский актер Дэниел Крейг готовится к премьере новой части о Джеймсе Бонде. Из-за вспышки коронавируса в мире выход фильма перенесли на ноябрь 2020 года. Пока же актер активно дает интервью и уже признался, что больше не будет агентом 007.

Дэниел Крейг не хочет повторять успех Шона Коннери, который 6 раз подряд играл знаменитого Джеймса Бонда. Актер добавил, что принял окончательное решение и больше не будет перевоплощаться в спецагента. Что повлияло на такое решение, доподлинно неизвестно, однако Дэниел Крейг отметил, что уделил достаточно времени так называемой "Бондиане".

"Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет моим последним. Но он, без сомнения, один из лучших", – отметил Дэниел Крейг.

 
 
 
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Check out the two #NoTimeToDie @totalfilm covers here

Публикация от James Bond 007 (@007)

Это уже пятая по счету кинолента о Бонде, в которой сыграл талантливый актер. Киноленте "007: Не время умирать" уже прогнозируют бешеный успех в прокате. Поэтому инсайдеры издания предположили, что заявление Дэниела Крейга может быть частью пиар-кампании боевика.

"Я не думаю, что Даниэль распрощался с Джеймсом Бондом, несмотря на его предыдущие заявления. Он работал над франшизой долгих 4 года. После выхода "Спектра" в 2015-м он публично сказал, что эти фильмы не потеряют популярности. В этой же части есть нечто, что заставляет задуматься, и он еще не готов видеть, как другой актер продолжает эту историю", – рассказал инсайдер.

 
 
 
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“We aimed to do something extraordinary with this one.” Director @cary_fukunaga gives a behind-the-scenes look at #NoTimeToDie

Публикация от James Bond 007 (@007)

Известно, что продолжение истории об агенте 007 с Дэниелом Крейгом в главной роли должно было выйти на экраны 9 апреля 2020 года. Однако премьеру решили перенести из-за вспышки коронавируса в мире. Немало кинотеатров остаются закрытыми, поэтому Голливуд теряет миллионные прибыли в кассовых сборах.

По сюжету фильма "007: Не время умирать", Джеймс Бонд планирует отдохнуть от работы спецагента. Он поселился на Ямайке, где проводит беззаботные будни. Однако там его находит знакомая из ЦРУ – Феликс Лейтер. Она рассказывает Бонду детали исчезновения ученого, что может представлять угрозу для мира. И хоть агент 007 не хочет возвращаться к делу, все же не отказывает Феликс в помощи.

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Боевик стал 25-м по счету фильмом "Бондианы". Основой для боевика, который уже десятилетиями покоряет мир, стали произведения Яна Флеминга. Новый фильм о Джеймсе Бонде начали снимать весной 2016 года. Неоднократно менялся режиссер этой киноленты, в итоге кресло занял Кэри Фукунага. А вот насчет главного актера сомнений не было: Дэниэл Крэйг уже в пятый раз стал Джеймсом Бондом. Съемки проходили в Италии, Норвегии, Великобритании и на Ямайке.

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Джеймс Бонд, Дэниел Крейг, Агент 007, Не время умирать.
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