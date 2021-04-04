В Украине могут ввести локдаун на майские праздники и Пасху: врач озвучил прогноз

На фоне провала кампании по вакцинации и росте числа новых случаев заболевания COVID-19, в Украине к Пасхе скорее всего ужесточат карантинные ограничения.

Такими прогнозами в интервью Телеграфу поделился главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

"Пройти этот пик нам так просто не удастся. Возможно, продление сроков карантина, а легкие послабления только в тех областях, где волна идет на спад", - сказал он.

Врач подчеркнул, что все зависит от того могут ли города и области встретить рост числа новых случаев инфицирования коронавируса, а также ситуации с медперсоналом и обеспечением больниц кислородом. Лишь в этом случае, по его словам, можно будет смягчать карантин.

При этом Жиравецкий не возлагает надежд на то, что остановить распространение коронавируса в Украине удастся вакцинацией.

"С вакцинацией мы не успеваем никак, при тех темпах, которые есть сейчас", - сказал он, добавив, что главный вопрос заключается в увеличении числа мест для болеющих COVID-19 в тяжелой форме.

Больше о том, будет ли в Украине новый локдаун и что будет с коронавирусом в будущем, читайте в материале "Телеграф": Реально в Украине сейчас возможно до 100 тысяч заражений ковидом ежедневно, - врач Тарас Жиравецкий.