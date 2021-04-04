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Воскресенье, 04.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Украине снизилось число новых случаев COVID-19, но выросло число госпитализированных: статистика 4 апреля

В Украине снизилось число новых случаев COVID-19, но выросло число госпитализированных: статистика 4 апреля
08:30 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Медики в Украине за сутки зарегистрировали 13738 человек с коронавирусом. При этом, в больницы попали более 5,5 тысяч украинцев.

Об этом 4 апреля сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

В сравнении с данными 3 апреля заметно снижение числа заболевших, но при этом виден прирост числа госпитализаций - (вчера было 5 186, сегодня 5545).

корона

Согласно его данным в стране за прошлые 24 часа:

  • госпитализировать пришлось 5545 человек,
  • 258 граждан умерли,
  • 4657 пациентов выздоровели,
  • тестов ПЦР провели 36311.

С момента первого заражения в Украине заболели 1 745 709 человек, при том, что только 1 347 193 украинцев выздоровели, а также 34 333 пациентов скончались.

В стране за сутки больше всего заболевших в таких областях:

  • 1388 человек на Харьковщине,
  • в Днепропетровской области 1143 украинца заразились "короной",
  • 1075 граждан подцепило COVID в Одесской области,
  • в Хмельницкой 1060 пациентов получили диагноз коронавирус,
  • 865 жителей Львовской области заболели.

При этом, с момента начала вакцинации в стране привились 290 566 человек.

Напомним, что 3 апреля глава Минздрава Степанов заинтриговал украинцев заявлением о возможном создании вакцины от коронавируса в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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