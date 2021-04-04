В Украине снизилось число новых случаев COVID-19, но выросло число госпитализированных: статистика 4 апреля

Медики в Украине за сутки зарегистрировали 13738 человек с коронавирусом. При этом, в больницы попали более 5,5 тысяч украинцев.
Об этом 4 апреля сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.
В сравнении с данными 3 апреля заметно снижение числа заболевших, но при этом виден прирост числа госпитализаций - (вчера было 5 186, сегодня 5545).
Согласно его данным в стране за прошлые 24 часа:
С момента первого заражения в Украине заболели 1 745 709 человек, при том, что только 1 347 193 украинцев выздоровели, а также 34 333 пациентов скончались.
В стране за сутки больше всего заболевших в таких областях:
При этом, с момента начала вакцинации в стране привились 290 566 человек.
Напомним, что 3 апреля глава Минздрава Степанов заинтриговал украинцев заявлением о возможном создании вакцины от коронавируса в Украине.