В Украине снизилось число новых случаев COVID-19, но выросло число госпитализированных: статистика 4 апреля

Медики в Украине за сутки зарегистрировали 13738 человек с коронавирусом. При этом, в больницы попали более 5,5 тысяч украинцев.

Об этом 4 апреля сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

В сравнении с данными 3 апреля заметно снижение числа заболевших, но при этом виден прирост числа госпитализаций - (вчера было 5 186, сегодня 5545).

Согласно его данным в стране за прошлые 24 часа:

госпитализировать пришлось 5545 человек,

258 граждан умерли,

4657 пациентов выздоровели,

тестов ПЦР провели 36311.

С момента первого заражения в Украине заболели 1 745 709 человек, при том, что только 1 347 193 украинцев выздоровели, а также 34 333 пациентов скончались.

В стране за сутки больше всего заболевших в таких областях:

1388 человек на Харьковщине,

в Днепропетровской области 1143 украинца заразились "короной",

1075 граждан подцепило COVID в Одесской области,

в Хмельницкой 1060 пациентов получили диагноз коронавирус,

865 жителей Львовской области заболели.

При этом, с момента начала вакцинации в стране привились 290 566 человек.

Напомним, что 3 апреля глава Минздрава Степанов заинтриговал украинцев заявлением о возможном создании вакцины от коронавируса в Украине.