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В Украине появится своя вакцина от коронавируса? Степанов заинтриговал заявлением

В Украине появится своя вакцина от коронавируса? Степанов заинтриговал заявлением
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф

Украине для вакцинации своих граждан от коронавируса Covid-19 необходимо разработать и наладить производство собственной вакцины.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 3 апреля.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запреты на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - написал министр.

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По его словам, для этого власти Украины должны внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фарпроизводителям.

"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии - что государство будет покупать именно у них (вакцины – ред.), потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", - отметил Степанов.

При этом он подчеркнул, что отечественная вакцина "может быть дороже", но Украина должна на это пойти.

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"Потому что это - вопрос национальной безопасности", - подытожил Степанов.

Как сообщалось, ранее глава Минздрава назвал сроки прихода вакцин от COVAX в Украину.

Между тем, в Ивано-Франковске в частных клиниках уже делают прививки от коронавируса Covid-19 вакциной Pfizer-BioNTech.

3 апреля Украина переступила психологический рубеж заболеваемости COVID-19. При этом за сутки 2 апреля в Украине было привито против коронавируса 18 814 человек, а всего в стране с начала прививочной кампании привито 286 647 человек.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Вакцина, Производство, Условия, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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