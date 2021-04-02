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Кулеба намекнул, что невакцинированные украинцы не смогут выехать за границу

Кулеба намекнул, что невакцинированные украинцы не смогут выехать за границу
16:01 Сегодня Телеграф

Украинцы не смогут путешествовать по миру до тех пор, пока в стране не завершится вакцинация против коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью англоязычному изданию KyivPost.

Из-за пандемии западные страны ограничивают туристические поездки и обдумывают, вводить ли новые формы контроля въезда, такие как паспорта вакцинации. Многие украинцы, которые уже привыкли к безвизовому режиму с Европейским Союзом, обеспокоены такой ситуацией.

По словам Дмитрия Кулебы, наши дипломаты прилагают все усилия, чтобы сделать новую среду путешествий максимально доступной для Украинской.

"Но сейчас главный приоритет - вакцинация. Полноценные международные поездки не будут восстановлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не взята под контроль", - заявил в интервью министр иностранных дел.

И именно в этом вопросе Украина чувствует себя очень уязвимой. Ведь по состоянию на 1 апреля в нашей стране было только два человека, полностью вакцинированных от COVID - 19, тогда как массовые кампании иммунизации на Западе продолжались в течение нескольких месяцев. Так, США полностью вакцинировали почти 100 млн человек, в то время,как менее 250 тысяч украинцев получили только первую дозу прививки.

Кулеба отметил, что вакцина, по-прежнему является дефицитным ресурсом во всем мире, и Украина не исключение. В то же время издание отмечает, что некоторые государства стали этакими "националистами вакцины", поскольку отменили экспорт в другие страны, пока их население не будет полностью иммунизированным.

Кулеба назвал такую ситуацию огромной проблемой, но пообещал, что украинские дипломаты приложат все усилия, чтобы дружественные страны помогли нам получить больше доз вакцины. В частности, министр говорил о Польше.

"Друзья делятся даже в самые темные времена. И в Украине тоже есть друзья ... Нам бы очень хотелось увидеть господство "вакцинной либеральной демократии", но реальность предполагает другую картину, и нам нужно честно посмотреть на это", - отметил Кулеба.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что до 15 апреля Украина может получить первый транш вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX. Всего ожидается 477 000 доз от двух производителей: 360 тысяч доз AstraZeneca и 117 тысяч -  от Pfizer.

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Надежда Данищук
Автор: Надежда Данищук
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Вакцина, Туризм, Коронавирус, Дмитирий Кулеба.
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