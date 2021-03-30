Осталось ждать пару недель? Названы сроки прихода вакцин от COVAX в Украину

До 15 апреля Украина может получить первый транш вакцин по программе COVAX – в сумме 477 тысяч доз от двух производителей AstraZeneca (360 тысяч доз) и Pfizer (117 тысяч доз).

Об этом Максим Степанов рассказал в ток-шоу "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

По прогнозам министра, до конца мая по программе COVAX Украина должна получить 1,7 миллиона доз препарата.

"Но понимая, что происходит, мы… Каждое утро у меня начинается с вакцин и заканчивается вакцинами…" - уточнил Степанов, намекая, по всей видимости, на возможные сдвиги в терминах поставок вакцин.

Кроме того, Степанов добавил, что до конца 2021 года планируется вакцинировать больше половины населения Украины (около 60%).

Для справки

Механизм Gavi COVAX поддерживает доступ к вакцинам от COVID-19 для стран со средним и низким уровнем дохода, которые не могут позволить себе полностью платить за вакцины против COVID-19. Это делает возможным равный доступ к вакцине всех стран, независимо от их платежеспособности. Он финансируется преимущественно за счет официальной помощи по развитию (Official Development Assistance), а также взносов частного сектора и благотворительности.

Интересно

1 марта 2021 года государственные служащие из Кот-д'Ивуара стали первыми людьми, которые получили прививки вакцинами против COVID-19, доставленными Фондом COVAX.

5 марта 2021 года Молдова получила 14 400 единиц вакцины Оксфорд-AstraZeneca против COVID-19, став первой европейской страной, которая получила вакину по программе COVAX.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Украина одной из первых получит вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.