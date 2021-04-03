Украина переступила психологический рубеж заболеваемости COVID-19: сводка на 3 апреля

На утро субботы, 3 апреля, в Украине зафиксировали 20 341 новый случай заболевания коронавируса, что на 448 случаев больше, чем на утро пятницы, 2 апреля.
Эти данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, ждать ли общенационального локдауна из-за коронавируса в Украине или нет.