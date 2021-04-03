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Украина переступила психологический рубеж заболеваемости COVID-19: сводка на 3 апреля

Украина переступила психологический рубеж заболеваемости COVID-19: сводка на 3 апреля
Обновлено 08:35 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 3 апреля, в Украине зафиксировали 20 341 новый случай заболевания коронавируса, что на 448 случаев больше, чем на утро пятницы, 2 апреля.

Эти данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

Также за минувшие сутки

  • госпитализированы - 5186 человек;
  • летальных случаев - 396;
  • выздоровели - 9166 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 128 492 (в том числе методом ПЦР - 58951, методом ИФА - 23084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46457).

За все время пандемии в Украине

  • заболело - 1731971 человек;
  • выздоровели - 1342536 человек;
  • летальных исходов - 34 075;
  • количество ПЦР-тестов - 8297800.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, ждать ли общенационального локдауна из-за коронавируса в Украине или нет.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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