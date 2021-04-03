Украина переступила психологический рубеж заболеваемости COVID-19: сводка на 3 апреля

На утро субботы, 3 апреля, в Украине зафиксировали 20 341 новый случай заболевания коронавируса, что на 448 случаев больше, чем на утро пятницы, 2 апреля.

Эти данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 5186 человек;

летальных случаев - 396;

выздоровели - 9166 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 128 492 (в том числе методом ПЦР - 58951, методом ИФА - 23084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46457).

За все время пандемии в Украине

заболело - 1731971 человек;

выздоровели - 1342536 человек;

летальных исходов - 34 075;

количество ПЦР-тестов - 8297800.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, ждать ли общенационального локдауна из-за коронавируса в Украине или нет.