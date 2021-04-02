У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун

Общенациональный локдаун в Украине в ближайшее время вводить не будут, однако без жесткого карантина в некоторых регионах обойтись не получится. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам чиновника, в некоторых регионах продолжается адаптивный карантин, который позволяет не останавливать работу всей страны. В качестве примера чиновник привел Ивано-Франковскую область, которая пребывает в “красной” зоне уже месяц. И только благодаря региональному локдауну, продолжает Тимошенко, ситуация в регионе улучшается.

Как ранее сообщал “Телеграф”, в Киеве из-за стремительного распространения коронавируса 5 апреля ужесточают карантин. С понедельника в столице закрываются школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

Также мы писали о том, что в исследовании соцгруппы "Рейтинг" эксперты рассказали, сколько граждан Украины поддерживают введение локдауна на территории страны.