Скачать
Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Путин собрался воевать за Северо-Крымский канал, подававший воду в Крым: что это такое и где находится на карте
Путин собрался воевать за Северо-Крымский канал, подававший воду в Крым: что это такое и где находится на карте
В Киеве занято уже более 84% коек с кислородом: как обстоят дела с коронавирусом в регионах Украины (инфографика)
В Киеве занято уже более 84% коек с кислородом: как обстоят дела с коронавирусом в регионах Украины (инфографика)
У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун
У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун

У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун

У Зеленского ответили, будет ли в Украине общенациональный локдаун
14:49 Сегодня Телеграф

Общенациональный локдаун в Украине в ближайшее время вводить не будут, однако без жесткого карантина в некоторых регионах обойтись не получится. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам чиновника, в некоторых регионах продолжается адаптивный карантин, который позволяет не останавливать работу всей страны. В качестве примера чиновник привел Ивано-Франковскую область, которая пребывает в “красной” зоне уже месяц. И только благодаря региональному локдауну, продолжает Тимошенко, ситуация в регионе улучшается.

Как ранее сообщал “Телеграф”, в Киеве из-за стремительного распространения коронавируса 5 апреля ужесточают карантин. С понедельника в столице закрываются школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

Также мы писали о том, что в исследовании соцгруппы "Рейтинг" эксперты рассказали, сколько граждан Украины поддерживают введение локдауна на территории страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 462

Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Кирилл Тимошенко, Офис Президента, Локдаун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент
02 Напрашивается удар по Коломойскому: зачем Зеленский снова созывает СНБО
03 Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
04 Внеочередное заседание СНБО 2 апреля: журналисты узнали, о чем там пойдет речь
05 Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Любимчик Зеленского вырвался вперед на довыборах на Прикарпатье: но есть нюанс
Любимчик Зеленского вырвался вперед на довыборах на Прикарпатье: но есть нюанс
В Киеве показали новые спецпропуска на транспорт: их изготовят 400 тысяч (фото, видео)
В Киеве показали новые спецпропуска на транспорт: их изготовят 400 тысяч (фото, видео)
Обострение на Донбассе: оккупанты ранили еще одного украинского военнослужащего
Обострение на Донбассе: оккупанты ранили еще одного украинского военнослужащего
&quot;Знал номер карты наизусть&quot;: известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному
"Знал номер карты наизусть": известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь