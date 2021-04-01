Стало известно, сколько украинцев поддерживают введение нового локдауна (инфографика)

Украинцы поддерживают введение очередного локдауна в Украине, где на утро четверга, 1 апреля, зафиксировано 17569 позитивных тестов украинцев на коронавирус.

Об этом можно судить из опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, 63% украинцев поддерживают введение локдауна, а 34% против и считают, то ужесточение ограничений никаким образом не улучшит обстановку с коронавирусом в Украине. При этом 3% затруднились ответить на этот вопрос.

При этом более половины опрошенных постоянно следят за новостями про коронавирус. Таких оказался 61% из опрошенных украинцев. Вообще не следят за новостями – 37% из числа опрошенных, а 2% затруднились ответить.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве заговорили о введении комендантского часа из-за коронавируса.