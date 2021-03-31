В Киеве могут ввести комендантский час? В КГГА ответили на слухи

Несмотря на ужесточение карантина в Киеве и введение пропускного режима в транспорте с 5 апреля из-за коронавируса, о комендантском часе из-за COVID-19 речь пока не идет.

Об этом сказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив и уточнил, что официально обсуждения такой перспективы не происходило.

"Но если ситуация будет ухудшаться, то обсуждаться может что угодно", - все же не стал исключать такой вероятности он.

При этом Прокопив отметил, что КГГА постоянно держит руку на пульсе и какой бы формат общественного уклада не был выбран в связи с пандемией коронавируса, "Киевгорсовет должен работать и принимать решения".

Ближайшее заседание запланировано на 8 апреля.

Почему заговорили о комендантском часе?

Отметим, что о возможном введении комендантского часа в среду, 31 марта, сообщило издание "Сегодня", ссылаясь на высокопоставленного источника в МВД. По его информации Верховная Рада, которая планирует собраться 6 апреля специально для обсуждения ситуации с коронавирусом в Киеве, может пойти на крайнее ужесточение карантинных мер, а именно - запретить передвижение по столице после 22.00.

Отметим, что на утро среды, 31 марта, в Украине выявили 11226 случаев заболевания коронавирусом, причем за последние 24 часа умерли 407 украинцев от COVID-19. Что касается Киева, то за последние сутки зарегистрировали 1 100 новых заболевших COVID-19, 38 человек умерли, а всего на утро 31 марта в столице болеет коронавирусом 53 281 человек.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве возмущены введением пропусков для езды в общественном транспорте.