Скачать
Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Киев усиливает карантин: полный список ограничений (инфографика)
Киев усиливает карантин: полный список ограничений (инфографика)
Квартиры, гаражи, ценные бумаги и часы: Зеленский задекларировал имущество
Квартиры, гаражи, ценные бумаги и часы: Зеленский задекларировал имущество
Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
Украина 1:1 Казахстан: онлайн матча
Украина 1:1 Казахстан: онлайн матча

В Киеве могут ввести комендантский час? В КГГА ответили на слухи

В Киеве могут ввести комендантский час? В КГГА ответили на слухи
Обновлено 23:06 Сегодня Телеграф

Несмотря на ужесточение карантина в Киеве и введение пропускного режима в транспорте с 5 апреля из-за коронавируса, о комендантском часе из-за COVID-19 речь пока не идет.

Об этом сказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив и уточнил, что официально обсуждения такой перспективы не происходило.

"Но если ситуация будет ухудшаться, то обсуждаться может что угодно", - все же не стал исключать такой вероятности он.

Киев усиливает карантин: полный список ограничений (инфографика)

При этом Прокопив отметил, что КГГА постоянно держит руку на пульсе и какой бы формат общественного уклада не был выбран в связи с пандемией коронавируса, "Киевгорсовет должен работать и принимать решения".

Ближайшее заседание запланировано на 8 апреля.

Почему заговорили о комендантском часе?

Отметим, что о возможном введении комендантского часа в среду, 31 марта, сообщило издание "Сегодня", ссылаясь на высокопоставленного источника в МВД. По его информации Верховная Рада, которая планирует собраться 6 апреля специально для обсуждения ситуации с коронавирусом в Киеве, может пойти на крайнее ужесточение карантинных мер, а именно - запретить передвижение по столице после 22.00.

Отметим, что на утро среды, 31 марта, в Украине выявили 11226 случаев заболевания коронавирусом, причем за последние 24 часа умерли 407 украинцев от COVID-19. Что касается Киева, то за последние сутки зарегистрировали 1 100 новых заболевших COVID-19, 38 человек умерли, а всего на утро 31 марта в столице болеет коронавирусом 53 281 человек.

Как сообщал "Телеграф",  в Киеве возмущены введением пропусков для езды в общественном транспорте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 116

Все по теме:

Киев, Комендантский час, Карантин, Коронавирус, Локдаун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)
02 "Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
03 Ехали даже на такси: охотники за наживой на оккупированном Донбассе ошарашили сеть (видео)
04 Кошка сама принесла больных котят в ветклинику за помощью: видео тронуло сеть
05 Нормандская четверка устроила переговоры без Украины: что известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия массово перебрасывает боевую технику в Крым: очередные эшелоны попали на видео
Россия массово перебрасывает боевую технику в Крым: очередные эшелоны попали на видео
Дьявол в деталях: в учебнике истории нашли &quot;зраду&quot; про Крым
Дьявол в деталях: в учебнике истории нашли "зраду" про Крым
Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год
Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год
Марцинкив опроверг свое же заявление о возможности вакцинироваться Pfizer в Ивано-Франковске
Марцинкив опроверг свое же заявление о возможности вакцинироваться Pfizer в Ивано-Франковске
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь