Киев вводит локдаун с 5 апреля: как будет ходить транспорт

Критическая ситуация с коронавирусом вынудила киевские власти усилить карантинные ограничения в городе. С понедельника, 5 апреля, в Киеве прекращаются перевозки пассажиров в наземном общественном транспорте и метро.

Информацию об это озвучил городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Речь идет об автобусах, троллейбусах, трамваях и метрополитене. Пользоваться их услугами смогут лишь счастливые обладатели специальных пропусков. В первую очередь это будут работники предприятий критической инфраструктуры.

Поэтому руководители различных предприятий и учреждений должны будут перевести своих работников на удаленную работу. Если же у них есть возможность, то оформить сотрудникам спецпропуска.

Ограничения на работу общественного транспорта буду действовать как минимум до 16 апреля.

Напомним, ранее первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что ситуация с COVID ухудшается. Поэтому городские власти рассматривают возможность остановки транспорта на период карантина.