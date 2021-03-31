Рекорды смертности и госпитализации в Украине: где ситуация хуже всего 31 марта

Украинские врачи зарегистрировали рекордные 407 смертей за сутки и 11226 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент хуже всего ситуация в Киеве.

Об этом 31 марта сообщает статистика СНБО.

Согласно данным системы мониторинга за прошедшие сутки больше всего украинцев умерло в таких областях:

в Киеве - 38 человек,

34 пациента умерли в Киевской области,

28 - в Хмельницкой области ушли из жизни из-за COVID-19,

в Житомирской области 24 гражданина скончались,

на Харьковщине коронавирус забрал жизни 22 человек.

В свою очередь больше всего случаев заболевания "короной" зарегистрировали в:

в Киеве, где заболели 1100 человек,

1020 пациентов заразились коронавирусом в Одесской области,

на Харьковщине 906 украинцев получили диагноз COVID-19,

833 человека подхватили корону на Львощине,

положительный результат ковид-теста получили 737 жителей Запорожской области.

Напомним, что ранее в Минздраве озвучили сроки начала поставок вакцин от COVAX в Украину.