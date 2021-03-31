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Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Рекорды смертности и госпитализации в Украине: где ситуация хуже всего 31 марта

Рекорды смертности и госпитализации в Украине: где ситуация хуже всего 31 марта
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф

Украинские врачи зарегистрировали рекордные 407 смертей за сутки и 11226 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент хуже всего ситуация в Киеве.

Об этом 31 марта сообщает статистика СНБО.

Согласно данным системы мониторинга за прошедшие сутки больше всего украинцев умерло в таких областях:

  • в Киеве - 38 человек,
  • 34 пациента умерли в Киевской области,
  • 28 - в Хмельницкой области ушли из жизни из-за COVID-19,
  • в Житомирской области 24 гражданина скончались,
  • на Харьковщине коронавирус забрал жизни 22 человек.

В свою очередь больше всего случаев заболевания "короной" зарегистрировали в:

  • в Киеве, где заболели 1100 человек,
  • 1020 пациентов заразились коронавирусом в Одесской области,
  • на Харьковщине 906 украинцев получили диагноз COVID-19,
  • 833 человека подхватили корону на Львощине,
  • положительный результат ковид-теста получили 737 жителей Запорожской области.

Напомним, что ранее в Минздраве озвучили сроки начала поставок вакцин от COVAX в Украину. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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