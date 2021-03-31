Впервые больше 400 смертей за сутки: Украина поставила новый печальный рекорд COVID-19

Украинским медикам удалось зарегистрировать 11226 человек заболевших коронавирусом. При этом умерли рекордные 407 пациентов.
Об этом 31 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно его данным, за прошедшие 24 часа в стране:
В свою очередь, с начала распространения коронавируса в Украине успели заболеть 1 674 168 граждан, а вылечились только 1 313 481 украинцев, умели 32 825 человек.
Топ-5 областей в Украине с самым высоким уровнем заболевших за сутки:
При этом за прошедшие сутки в стране вакцинировали 18 668 человек.
Напомним, что ранее Максим Степанов озвучил сроки начала поставок в Украину вакцины от COVAX.