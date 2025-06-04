"Валюха" хотела увести его из семьи: как выглядят жена и дети путиниста Добронравова из "Сватов"

Актер познакомился с женой во Дворце культуры

Российский актер Федор Добронравов сыграл в сериале "Сваты" Ивана Будько и сразу стал любимцем зрителей. Но когда началась полномасштабная война он публично поддержал путинский режим и стал для украинцев полным разочарованием.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни звезды "Сватов". Мы узнали, как выглядит жена и дети Федора Добронравова.

Федор Добронравов — как выглядит жена звезды "Сватов"

Российский актер Федор Добронравов более 40 лет состоит в браке с женой Ириной, которая младше его на год. Познакомились они в Доме культуры, где женщина занималась танцами.

Федор Добронравов в браке более 40 лет

В 1982 года звезда "Сватов" и его избранница официально узаконили свои отношения, а спустя год у них родился сын Виктор. Ирина ушла в декрет и в институт больше не вернулась, а после переезда в Воронеж стала работать вязальщицей в местном Доме быта. Вскоре у них родился еще один сын — Иван.

Семья путиниста Добронравова

Дети путиниста Федора Добронравова пошли по его стопам и снимаются в фильмах, в том числе сыграли в одном из эпизодов сериала "Сваты".

Сыновья Федора Добронравова из "Сватов"

Что касается жены, то Ирина, несмотря на большую популярность супруга, старалась вести закрытый образ жизни и редко сопровождала Федора на светские мероприятия. Однако старалась поддерживать Добронравова во всех его начинаниях.

Жена Добронравова избегает публичности

Но женщина могла остаться без мужа, поскольку глаз на него положила коллега Федора по "Сватах" Татьяна Кравченко, которая играла его жену на экране. Актриса призналась, что влюбилась в Федора и пыталась его соблазнить.

Как выглядит жена Ирина Добронравова

"Худела, в бассейн ходила, маски на лицо накладывала. Красоткой хотела быть. Но он же женат! И безумно любит свою семью. Он мне сказал: "Ты что? Это просто блажь! Съемки! А у меня семья навсегда!" Погоревала я, погоревала, а потом и отпустило меня", — отметила "Валюха".

"Валюха" была влюблена в своего коллегу из "Сватов"

"Телеграф" писал ранее, как изменилась Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху, в "Сватах". Путинистка пристрастилась к алкоголю и заметно постарела.