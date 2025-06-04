"Валюха" хотіла забрати його з сім’ї: як виглядають дружина та діти путініста Добронравова зі "Сватів"

Актор познайомився із дружиною у Будинку культури

Російський актор Федір Добронравов зіграв у серіалі "Свати" Івана Будько й одразу став улюбленцем глядачів. Але коли розпочалася повномасштабна війна, він публічно підтримав путінський режим і став для українців повним розчаруванням.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя зірки "Сватів". Ми дізналися, як виглядає дружина та діти Федора Добронравова.

Федір Добронравов — як виглядає дружина зірки "Сватів"

Російський актор Федір Добронравов понад 40 років перебуває у шлюбі з дружиною Іриною, яка молодша за нього на рік. Познайомились вони у Будинку культури, де жінка займалася танцями.

Федір Добронравов у шлюбі понад 40 років

У 1982 році зірка "Сватів" та його обраниця офіційно узаконили свої стосунки, а через рік у них народився син Віктор. Ірина пішла в декрет і до інституту більше не повернулася, а після переїзду у Вороніж почала працювати в’язальницею у місцевому Будинку побуту. Незабаром у них народився ще один син – Іван.

Сім’я путініста Добронравова

Діти путініста Федора Добронравова пішли його стопами й знімаються у фільмах, у тому числі зіграли в одному з епізодів серіалу "Свати".

Сини Федора Добронравова із "Сватів"

Щодо дружини, то Ірина, попри велику популярність чоловіка, намагалася вести закритий спосіб життя і рідко супроводжувала Федора на світські заходи. Проте намагалася підтримувати Добронравова у всіх його починаннях.

Дружина Добронравова уникає публічності

Але жінка могла залишитись без чоловіка, оскільки око на нього поклала колега Федора по "Сватах" Тетяна Кравченко, яка грала його дружину на екрані. Актриса зізналася, що закохалася у Федора і намагалася його спокусити.

Як виглядає дружина Ірина Добронравова

"Намагалася схуднути, в басейн ходила, маски на обличчя накладала. Красунею хотіла бути. Але він же одружений! І шалено любить свою сім’ю. Він мені сказав: "Ти що? Це просто дурощі! Зйомки! А в мене сім’я назавжди!" Погорювала я, погорювала, а потім і відпустило мене", — зазначила "Валюха".

"Валюха" була закохана у свого колегу зі "Сватів"

"Телеграф" писав раніше, як змінилася Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху, у "Сватах". Путіністка зловживала алкоголем і помітно постаріла.