"Валюха" хотіла забрати його з сім’ї: як виглядають дружина та діти путініста Добронравова зі "Сватів"
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Актор познайомився із дружиною у Будинку культури
Російський актор Федір Добронравов зіграв у серіалі "Свати" Івана Будько й одразу став улюбленцем глядачів. Але коли розпочалася повномасштабна війна, він публічно підтримав путінський режим і став для українців повним розчаруванням.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя зірки "Сватів". Ми дізналися, як виглядає дружина та діти Федора Добронравова.
Федір Добронравов — як виглядає дружина зірки "Сватів"
Російський актор Федір Добронравов понад 40 років перебуває у шлюбі з дружиною Іриною, яка молодша за нього на рік. Познайомились вони у Будинку культури, де жінка займалася танцями.
У 1982 році зірка "Сватів" та його обраниця офіційно узаконили свої стосунки, а через рік у них народився син Віктор. Ірина пішла в декрет і до інституту більше не повернулася, а після переїзду у Вороніж почала працювати в’язальницею у місцевому Будинку побуту. Незабаром у них народився ще один син – Іван.
Діти путініста Федора Добронравова пішли його стопами й знімаються у фільмах, у тому числі зіграли в одному з епізодів серіалу "Свати".
Щодо дружини, то Ірина, попри велику популярність чоловіка, намагалася вести закритий спосіб життя і рідко супроводжувала Федора на світські заходи. Проте намагалася підтримувати Добронравова у всіх його починаннях.
Але жінка могла залишитись без чоловіка, оскільки око на нього поклала колега Федора по "Сватах" Тетяна Кравченко, яка грала його дружину на екрані. Актриса зізналася, що закохалася у Федора і намагалася його спокусити.
"Намагалася схуднути, в басейн ходила, маски на обличчя накладала. Красунею хотіла бути. Але він же одружений! І шалено любить свою сім’ю. Він мені сказав: "Ти що? Це просто дурощі! Зйомки! А в мене сім’я назавжди!" Погорювала я, погорювала, а потім і відпустило мене", — зазначила "Валюха".
"Телеграф" писав раніше, як змінилася Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху, у "Сватах". Путіністка зловживала алкоголем і помітно постаріла.