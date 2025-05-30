Більше не блондинка і співає реп: де зараз та сама Катя Беркович зі "Сватів" і як тепер виглядає

Серіальній подрузі Женьки зараз 29 років

Українська актриса Марина Сердешнюк втілила роль дочки професора Олександра Берковича (зіграв російський актор Олександр Феклістов) і найближчу подругу героїні Жені Ковальової (українська актриса Анна Кошмал) у колись популярному серіалі Студії "Квартал 95" — "Свати". На розчарування шанувальників, багато зірок проєкту із Росії підтримали війну проти України, проте серіальні Женька і Катя не зрадили рідну країну.

Марина Сердешнюк народилася 4 березня 1996 року у Києві. Вона з дитинства мріяла про театральну сцену і навіть в дитсадку була активною учасницею різноманітних святкових заходів.

Зовсім не блондинка

Актриси Марина Сердешнюк і Анна Кошмал у "Сватах"

Творчий шлях української красуні розпочався з епізодичних ролей у масовці. Наполегливість дівчини одного разу помітив режисер Андрій Яковлєв, який і працював над комедійним серіалом. Після проб Марина була затверджена до акторського складу "Сватів" — вперше вона з’явилася у п’ятому сезоні. Для ролі Сердешнюк навіть довелося перефарбувати волосся і стати блондинкою. При цьому українка — справжня брюнетка:

Життя після "Сватів"

Дівчина зазнала разючих змін: вона повернула свій колір волосся та оновила імідж. На початку зйомок їй було лише 15 років, а зараз — 29. Після "Сватів" актриса знялася ще в кількох серіалах, зокрема "Кордон Віри", "На лінії життя" та "СидОренки – СидорЕнки". З 2019 року Сердешнюк грає у столичному Дикому театрі.

Також Марина — виконавиця репу. Її перший трек під сценічним ім’ям Mary Desh називається "Богдан". Вийшов восени 2023 року.

У свій день народження 2025 року Сердешнюк випустила новий трек під назвою "Ти моя зірка", який присвячений "всім зіркам, що спостерігають з неба і надихають на щоденну боротьбу у цьому світі".

Сердешнюк продовжує вести активне соціальне життя (українською мовою) — її сторінка в Інстаграмі налічує понад 55 тисяч підписників. У соцмережі вона ділиться подробицями зі свого повсякденного життя, а також публікує оригінальні рекламні інтеграції з відомими брендами.

Серце дівчини зайняте — Марина Сердешнюк знаходиться у романтичних стосунках. Хлопця звати Павло і він графічний дизайнер.

Хлопця Марини звуть Павло, а їх кота - Йоко. Фото: instagram.com/mary.desh

На жаль, не всі зірки "Сватів" мають адекватну позицію щодо агресії Росії проти України. Раніше ми писали про російську актрису Олесю Железняк і її любов до диктатора Путіна.